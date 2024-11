Trump y Milei en Mar-a-Lago: cómo reflejaron el encuentro los medios de Estados Unidos

El encuentro entre el presidente Javier Milei y el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves por la noche durante una cena de gala en Mar-a-Lago, el complejo inmobiliario del magnate en Palm Beach, Florida, tuvo una amplia cobertura en la Argentina y un seguimiento menor en los medios norteamericanos.

En Estados Unidos, este viernes por la mañana los medios remarcaban que Milei es el primer gobernante extranjero con el que Trump se encontró después de ganar las elecciones en Estados Unidos la semana pasada frente a la demócrata Kamala Harris, señalaban la buena sintonía entre ambos líderes y replicaban fragmentos de sus discursos durante la cena organizada por el America First Policy Institute.

The Washington Post y AP

The Washington Post publicó un cable de la agencia AP con una crónica de la noche en Mar-a-Lago que destaca que Milei es el primer mandatario internacional que se reúne con Trump desde su triunfo. Sin embargo, en su portada digital, el diario de la capital norteamericana tiene otra noticia referida a Milei: “El presidente de la Argentina analiza salir del acuerdo de París con Trump”, es el título del artículo sobre la política ambiental del mandatario libertario y en la semana en que decidió retirar a la delegación argentina de la cumbre del clima de la ONU, COP 29, en Ayerbaiyán. “Esto podría tensar aún más la cooperación global sobre el cambio climático en un momento en que el presidente electo Donald Trump prometió sacar a Estados Unidos del pacto [acuerdo de París] por segunda vez. Cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo durante el primer mandato de Trump, ningún otro país siguió su ejemplo”, dice el texto, para el que los periodistas hablaron con el nuevo canciller, Gerardo Werthein.

La noticia de la agencia AP replicada por The Washington Post remarca que Milei es “el primer líder extranjero que se reúne con el presidente electo desde su victoria en las elecciones de la semana pasada” y cita a una fuente en off the record que menciona que “la reunión salió bien y que Milei también se reunió con inversionistas”. El artículo fue publicado en inglés y en español.

El encuentro de Milei y Trump, en AP

“Poco después, Milei, un autodenominado ‘anarcocapitalista’ y frecuente receptor de elogios de Trump, habló en la gala del America First Policy Institute en Mar-a-Lago. Habló brevemente en inglés, luego dio un discurso más largo en español, haciendo una pausa para permitir que un intérprete tradujera, en el que criticó las ideologías de izquierda y saludó a Elon Musk, el propietario de X, diciendo que su sitio de redes sociales está ayudando a ‘salvar a la humanidad’”, dice la crónica firmada por las periodistas Adriana Gomez Licon y Michelle L. Price.

La nota repasa fragmentos de las interacciones entre ambos líderes durante la gala en Mar-a-Lago, el complejo inmobiliario de Trump en Palm Beach, y cierra con una breve presentación de Milei: “El presidente argentino es conocido por su personalidad excéntrica y se hizo conocido por primera vez al gritar contra la ‘casta política’ argentina en televisión. El populista de derecha hizo campaña con una motosierra como apoyo para simbolizar sus planes de recortar el gasto público y eliminar ministerios gubernamentales”.

Javier Milei, Donald Trump y Karina Milei, en Mar-a-Lago Presidencia

Mención en The New York Times

En el diario The New York Times, el encuentro con Milei forma parte de una breve crónica sobre la noche en Mar-a-Lago dentro de la cobertura en tiempo real de la transición en Estados Unidos.

“Trump da una ´baile de la victoria’ ante un público amigable en Mar-a-Lago”, es el título del texto de Michael Gold desde Palm Beach, sobre la gala organizada por el America First Policy Institute, “un grupo de expertos de derecha que ha sido crucial para ayudar a planificar su segundo gobierno”. “La audiencia incluía donantes, miembros del Congreso que lo apoyaban y las estrellas de cine Sylvester Stallone y Jon Voight”, dice el texto, que hacia el final menciona al presidente argentino. “[Trump] Pasó a elogiar a los rostros que vio en la sala, incluido el presidente Javier Milei de Argentina, a quien Trump llamó ‘puro MAGA’”, dice, antes de mencionar a otros asistentes.

El encuentro de Milei y Trump, en The New York Times

Fox News

La cadena conservadora Fox News también se hizo eco de la noticia. “Javier Milei, primer líder mundial en reunirse con el presidente electo Trump: ‘La mayor remontada política de la historia’”, dice la noticia publicada en su sitio web.

El encuentro de Milei y Trump, en Fox News

“Javier Milei, conocido como ‘el León’, ha ganado notoriedad en todo el mundo por sus políticas pro-mercado que han reducido la inflación argentina desde que asumió el cargo el año pasado”, dice el artículo de Jasmine Baehr, quien menciona que Milei también participará de la cumbre de inversores de la CPAC en Florida.

“En Sudamérica, Milei es considerado una figura similar a Trump, y comercializa sombreros negros similares a los sombreros rojos de MAGA para sus seguidores, con la etiqueta ‘las Fuerzas del Cielo’. También es famoso por haber empuñado una motosierra en un mitin político, prometiendo recortar el gasto gubernamental del derroche”, dice el texto, después de repasar parte del discurso del escenario.

“El presidente electo Trump subió al escenario después del discurso de Milei, agradeció al presidente argentino por sus felicitaciones y elogió su liderazgo”, continúa la crónica, y cita al presidente electo: “Javier, me gustaría felicitarte por el trabajo que has hecho por Argentina. Tu discurso fue hermoso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Hacer que Argentina vuelva a ser grande. Tú conoces a MAGA. Él es una persona MAGA. Y sabes que lo está haciendo. De hecho, lo está haciendo. Sabes, yo diría que has hecho un trabajo fantástico en un período muy corto de tiempo. Es un honor tenerte aquí”.

LA NACION