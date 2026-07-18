Tuchel y el dolor de la caída ante la Argentina: "Somos quienes más sufrimos"

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, recordó este viernes con dolor la derrota de su equipo contra Argentina (1-2) el miércoles en semifinales del Mundial, durante una tensa rueda de prensa donde fue cuestionado por sus decisiones en ese partido.

"Somos quienes más sufrimos, y es una cicatriz que llevamos ahora, una derrota muy dolorosa, y tenemos que vivir con esta derrota más que nadie. No los críticos, no los expertos, no nuestros familiares", declaró en Miami, en la víspera del partido por el tercer puesto contra Francia.

El técnico alemán trató de explicar lo que había fallado para que Inglaterra, que ganaba 1-0 a cinco minutos del final del tiempo reglamentario, se dejara remontar por Argentina en siete minutos.

"No me arrepiento de mis decisiones, porque sentí que nos volvimos demasiado pasivos. Sentí que el partido cambiaba de ritmo, y traté de ayudar a mi equipo (...) confiando en mi instinto, mi intuición, mi experiencia", declaró.

"No conseguimos el resultado, así que asumo la responsabilidad personal de esas decisiones. Pero las decisiones se toman bajo presión, las decisiones se toman en pleno partido", añadió.

A su lado, el central John Stones compareció visiblemente muy afectado todavía por la derrota en semifinales.

"Todos estábamos en el mismo camino y en la misma sintonía, con la misma convicción de que podíamos llegar hasta el final y ganarlo (...) por eso, quedar eliminados en semifinales duele aún más, porque creímos tanto y no llegamos a donde creíamos que debíamos llegar", dijo.

Sobre el duelo por el tercer puesto, Tuchel insistió en que "nadie quiere estar mañana en ese partido", pero recordó que se trata de un partido oficial y que hará lo posible por competir y "cerrar la brecha" con los otros tres semifinalistas, a los que situó todavía por encima de Inglaterra.

"Tenemos cosas que mejorar en el aspecto futbolístico", admitió Tuchel, que anunció cambios en el equipo.

El técnico rindió, por último, homenaje al seleccionador francés, Didier Deschamps, que pondrá fin el sábado a 14 años al frente de los Bleus, un periodo en el que ganó el Mundial de 2018.

"Una personalidad increíble, un entrenador increíble. Lo ganó todo como jugador y lo ganó todo como seleccionador nacional", dijo sobre su homólogo francés.