Turquía y Paraguay ponen en juego el destino de las joyas de Güler y Enciso

Turquía y Paraguay tienen el viernes la necesidad de dejar atrás las derrotas de sus estrenos en el Mundial de Norteamérica 2026, en un partido crucial para el destino de dos de las grandes promesas presentes en el torneo: Arda Güler y Julio César Enciso.

Turquía perdió 2-0 ante Australia y Paraguay fue goleado 4-1 por Estados Unidos en la apertura del Grupo D.

Ello reduce el margen de error de ambas selecciones en este enfrentamiento en el Levi's Stadium de Santa Clara, en la Bahía de San Francisco.

Un nuevo tropiezo podría ser fatal, aunque la ventana de la clasificación como uno de los 8 mejores terceros de las 12 llaves permanecería abierta tras la ampliación de la Copa del Mundo a 48 selecciones.

Tanto el turco Güler, de 21 años, como el paraguayo Enciso, de 22, fueron titulares en su debut mundialista, un hito personal opacado por los malos resultados de sus equipos.

Es, entonces, hora de enderezar las cosas.

- "Toca aprender y seguir trabajando" -

"No fue el resultado que queríamos, pero esto recién empieza", declaró Enciso a la prensa tras el duro revés sufrido por Paraguay a manos de Estados Unidos.

El joven jugador del Racing de Estrasburgo francés tuvo una buena presentación, excepción en un día para el olvido del equipo entrenado por el argentino Gustavo Alfaro.

Dio el pase para el único gol albirrojo, anotado por el brasileño naturalizado paraguayo Mauricio.

Había llegado al evento entre algodones, por problemas musculares, pero pudo recuperarse a tiempo para la reaparición de Paraguay en el Mundial tras 16 años de ausencia.

"Toca aprender, seguir trabajando más fuerte que nunca y prepararnos para lo que viene", continuó Enciso.

Alfaro, en tanto, lidia con lesiones de dos piezas en su rotación ofensiva: Ramón Sosa y Gustavo Caballero.

Sosa arrastra molestias por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido con su club, el Palmeiras brasileño. Ingresó como suplente en el minuto 79 en el compromiso anterior, pero se resintió, según reporta la prensa paraguaya.

Caballero no tuvo tiempo de juego.

Otra preocupación adicional son las tarjetas amarillas recibidas por 5 jugadores de Paraguay en el primer duelo, entre ellos figuras como Miguel Almirón y Diego Gómez.

Si fuesen amonestados contra Turquía se perderían el tercer y último partido de la fase de grupos ante Australia, el jueves de la próxima semana.

"No tengo ninguna duda de que vamos a hacer lo posible y que vamos a luchar por clasificar", dijo Alfaro.

- "Hay tiempo" -

"Todavía hay tiempo para recuperarnos", comentó en la misma línea el seleccionador de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, tras la decepcionante derrota ante Australia.

Güler, con el talento que le ha convertido en una de las mayores apuestas del Real Madrid, intentó con insistencia, aunque sin suerte.

Totalizó 8 disparos.

Sin embargo, cuando no le falló la puntería, el portero de los Socceroos, Patrick Beach, estuvo atento para neutralizar las amenazas.