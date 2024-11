Tuvieron a su primer hijo y el nacimiento desató una guerra familiar: los abuelos piden que le cambien el nombre

Una pareja, que tuvo a su primera hija, le pusieron un nombre que no les agradó ni a los abuelos maternos ni a los paternos, lo que provocó que se desatará una guerra familiar. Y es que, los padres primerizos, eligieron el nombre “Wren” por sobre “Dorothy” que era el que más simpatía les causaba a los padres de ambos.

Según People, esta situación fue expuesta a través de una publicación de Reddit por los progenitores de la niña, en la que afirmaban que los abuelos del niño preferirían cambiarle el nombre a la bebe. “Me dijeron que tenían el nombre Dorothy guardado para una hija que me seguiría y cuando yo tenía 2 años, abortaron un bebé y la llamaron así en sus corazones”, decía la publicación ante de ser eliminada de la red social.

La pareja eligió el nombre de “Wren”, porque era el que más les gustaba a pesar de que no sea muy común. “Me dijeron que Dorothy sería un nombre encantador y Dorothy Wren no sonaba terrible. ¿No sería una linda manera de honrar al bebé que debería haber sido mi hermano?”, reflexionaron los padres en la publicación.

Los padres de la niña se mantuvieron firmes con el nombre Wren Pexels

En los días posteriores al nacimiento de Wren, los padres del marido intervinieron y se sumaron al pedido de los abuelos maternos para que le cambien el nombre a Dorothy. “Mis juegos recibieron mucha ayuda de una vecina mayor cuando se casaron. Su nombre era Dorothy y siempre consideraron ese nombre para una niña, pero solo tuvieron varones”, reveló la madre de la pequeña.

“Ambas parejas de padres dijeron que era como un mensaje y que quería el nombre perfecto para nuestra hija”, sostuvo. Sin embargo, ante esta situación que los ponía en una situación complicada, la pareja decidió darles un fuerte y claro mensaje en el que decían: “Mi esposo y yo elegimos el nombre y sentimos que es correcto para nuestra hija y no nos arrepentimos en absoluto”.

Ante esta situación, tanto los abuelos maternos como paternos están enojados con la pareja debido a que estos no siguen las “convenciones del pasado” y dejarlos opinar sobre el tema. En contrapartida se encuentra la opinión de cientos de personas que comentaron en la publicación en los que le sugieren a los padres de Wren establecer límites firmes para que no vuelva a suceder.

Un usuario de Reddit comentó con respecto a este tema: “Este es el momento de establecer límites y dejar en claro que usted y su esposo son los padres, que ellos no tienen ese tipo de poder de decisión cuando se trata de sus hijos”. Mientras que otro usuario esbozó: “Yo simplemente les diría: ´Nuestra hija ya tiene un nombre, no lo vamos a cambiar y no vamos a hablar más de ello´”.

Pese a la presión continua que sufrieron por parte de ambos grupos de abuelos de la niña, la pareja se mantuvo firme en su decisión y mantuvieron el nombre Wren para su pequeña hija. Uno de los factores que ayudo a los padres a tomar esta decisión fue la gran cantidad de comentarios en su favor que recibieron en la red social Reddit.

LA NACION