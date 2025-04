Nueva estrategia de Elon Musk: por qué no dejará de exportar estos modelos de Tesla a China

Tesla suspendió la posibilidad de adquirir los modelos Model S y Model X en China. La opción ya no aparece en la página oficial de la compañía liderada por Elon Musk ni en su aplicación en WeChat. Ambos vehículos, de gama alta y producción exclusiva en Estados Unidos, ya no se exportan al mercado chino tras los anuncios del presidente Donald Trump de elevar los aranceles al país asiático. La empresa aún automotriz no emitió un comunicado oficial al respecto.

China sube los aranceles y encarece los autos eléctricos de Tesla importados

El retiro de los modelos Model S y Model X en China se conoció pocos días después de que el gobierno de Xi Jinping elevara los aranceles a las importaciones provenientes de Estados Unidos hasta el 125%, como respuesta al último ajuste de Trump, que había llevado esa tasa al 145%, según informó Reuters.

Tesla retiró los modelos Model S y Model X de su web en China sin aviso oficial Tesla.com

La nueva batalla comercial de Estados Unidos renovó la presión sobre las empresas que exportan bienes de alto valor agregado, en particular sobre los vehículos eléctricos fabricados en territorio estadounidense, como los de Tesla.

Estos aranceles implican un encarecimiento inmediato del precio final que deben afrontar los consumidores chinos, lo que reduce de forma significativa la competitividad de los modelos importados frente a las alternativas producidas por marcas locales. En ese sentido, cobra aún más fuerza el fabricante chino de autos eléctricos BYD, el gran competidor de Tesla.

Durante 2024, según datos de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de China, se importaron apenas 1553 unidades del Model X y solo 311 del Model S. En conjunto, ambas líneas representaron menos del 0,5 % del total de 657 mil vehículos entregados por Tesla a nivel global ese año, según consignó Reuters.

Aunque el volumen en China es marginal, la retirada de estos modelos marca un cambio en la estrategia comercial de la firma de Elon Musk y modifica su posicionamiento en uno de los mercados más competitivos del mundo para la industria automotriz.

A fines de 2024, Dan Ives, analista de Wedbush Securities, había advertido respecto de esta situación en diálogo con CNN: “La posición de Musk es extremadamente delicada. Con más del 40% de las entregas provenientes del mercado chino, Tesla podría quedar atrapada en el fuego cruzado de una guerra comercial renovada entre EE.UU. y China”

Tesla mantiene la producción local en Shanghái

Pese a este cambio, Tesla conserva una parte significativa de sus negocios en China, gracias a su planta en Shanghái, donde fabrica los modelos Model 3 y Model Y para el mercado interno y para exportación hacia Europa.

Estos vehículos no están sujetos a los nuevos aranceles, ya que no cruzan fronteras, lo que les permite mantener precios competitivos frente a las opciones locales. Esa ventaja industrial le otorga a la compañía de Musk la capacidad de continuar con sus operaciones en China con su línea más vendida, sin verse tan afectada por las tarifas aduaneras.

Caída de ventas globales y presión de la competencia china

En el primer trimestre de 2025, Tesla registró una baja del 25% en las entregas globales de su línea premium, que incluye al Model S, Model X y Cybertruck, según informó CNN.

La competencia con marcas locales como BYD y NIO crece mientras Tesla reorganiza su oferta en el mercado chino, uno de los más relevantes para la industria global de autos eléctricos Imagen compuesta

La falta de actualizaciones en el diseño, junto con el aumento de la competencia con fabricantes chinos como BYD, que ofrecen vehículos más asequibles, obligó a la compañía a revisar su oferta.