Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Paraguay se libra de Tchouaméni -

En unos octavos de final de un Mundial toda ventaja competitiva es bienvenida. Bajo ese precepto, el DT de Paraguay Gustavo Alfaro celebrará la baja del centrocampista francés Aurélien Tchouaméni para el duelo de la albiceleste ante los Bleus este sábado en octavos de final del Mundial.

El rocoso jugador del Real Madrid tenía muchas papeletas para salir de inicio en el mediocampo galo junto a Adrien Rabiot, pero una inoportuna lesión en el muslo producida en el último entrenamiento, el viernes, lo mantendrá en el dique seco al menos durante cuatro días, según algunas informaciones de la prensa francesa.

Tchouaméni completó tres de los cuatro partidos anteriores del equipo de Didier Deschamps en este Mundial. El resto del elenco francés estará disponible para el partido de Filadelfia, incluidos Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

- Mate para despertar -

Con ojos todavía de sueño, el piloto argentino Franco Colapinto llegó al paddock del circuito de Silverstone este sábado por la mañana, en Inglaterra, para la carrera esprint del Gran Premio de Gran Bretaña, donde fue duodécimo.

"Es bueno por la mañana, está bien después de la victoria en el partido de anoche. Ahora tengo que beber mucho mate", bromeó en su camino, en alusión a que había visto su descanso recortado porque siguió el partido, que comenzó a las 23.00 de Inglaterra y, prórroga mediante, acabó a la 1.45 de ese país.

En su valoración del partido ganado 3-2 con sufrimiento por Argentina y tras preguntarse cómo se decía "Cabo Verde" en inglés ("¿Es Green Cape?"), estimó que los jugadores del equipo africano "jugaron muy bien" y que tienen "un portero increíble", en alusión al mediático Vozinha.

El video de Colapinto fue difundido por su escudería, Alpine F1, y el piloto no oculta su pasión futbolera, hasta el punto de que su primera foto fijada en Instagram es una en la que posa con Lionel Messi, al que califica como "ídolo".

- Mirakelet -

¿Habrá "mirakelet" el domingo? Por el momento, el diario noruego VG, uno de los principales del país, ha invocado esa petición al cielo reproduciendo este sábado en su primera página una imagen de una portada de hace 28 años, exactamente la del 24 de junio de 1998, un día después de que Noruega derrotara 2-1 a Brasil en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998.

Entonces se veía un gran marcador de 2-1 en letras amarillas, y entre medias se veía festejar a uno de sus jugadores por el triunfo en el estadio Vélodrome de Marsella.

Junto a esa foto, los responsables actuales de VG incluyen un mensaje en alusión al duelo del domingo en East Rutherford: "Gi Oss Ett Til!" (Hacedlo de nuevo).

El resultado en el Mundial 1998 no impidió que Brasil terminara líder de grupo, en un torneo donde luego fue subcampeón (derrota 3-0 en la final ante la Francia de Zinédine Zidane), mientras que Noruega logró un boleto a octavos de final, donde le cerró el paso Italia con un solitario tanto (1-0) de Christian Vieri.

Ahora estará en juego un pasaje a cuartos de final, una etapa de la competición que Noruega nunca antes ha pisado en su historia.

- Arqueros de Australia, descolocados -

El arquero titular de Australia, Patrick Beach, confesó que no tenía ni idea de que sería sustituido para la tanda de penales contra Egipto el viernes en dieciseisavos.

Una decisión que se reveló errónea -su sustituto no atajó ningún lanzamiento de los "Faraones"- lo que puso al DT de los Socceroos, Tony Popovic, en el punto de mira de las críticas.

Beach, de 22 años, llegó al torneo como segundo portero por detrás del veterano guardameta y capitán de los Socceroos, Mathew Ryan.

Pero, para sorpresa de todos, fue titular en todos los partidos y se mostró muy sólido, hasta que fue sustituido en los últimos compases de la prórroga en el duelo de octavos de final contra Egipto en Dallas, cuando se avecinaba la tanda de penales.

"Tienen que hablar con los entrenadores sobre eso", dijo Beach a los medios australianos acerca del cambio de arquero. "Me enteré al mismo tiempo que ustedes".

Ryan reconoció que también era desconocedor del plan previo en caso de lanzamientos desde los once metros: "No, no, no me lo dijeron antes del partido".

También fue criticada la decisión de poner sobre los hombros del joven central de 18 años Lucas Herrington la responsabilidad de realizar uno de los lanzamientos, que estrelló en el larguero.