A qué hora de EE.UU. juega Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026, hoy

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio en Filadelfia por los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro buscan un nuevo triunfo tras superar a Alemania, mientras el conjunto europeo pretende consolidar su candidatura al título tras vencer a Suecia.

Hora y transmisión en vivo de Paraguay vs. Francia por los octavos del Mundial

Este sábado, paraguayos y franceses compiten por conseguir un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El encuentro se juega en el Filadelfia Stadium, denominado así durante el certamen mundialista.

Orlando Gil, arquero y figura de Paraguay en la clasificación ante Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo NurPhoto - NurPhoto

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, en Estados Unidos, el duelo está programado para comenzar a las 17 hs ET (hora local de Filadelfia)/ 16 hs CT/ 15 hs MT/ 14 hs PT.

En cuanto a la transmisión en vivo, se puede ver en español a través de la pantalla de Telemundo. Asimismo, también está disponible la opción de verlo en inglés por FOX.

Cómo llegan Paraguay y Francia para jugar los octavos de final

El equipo de Alfaro llega a los octavos de final después de conseguir una clasificación histórica ante Alemania. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el combinado guaraní se impuso en los penales y obtuvo su boleto al duelo de hoy.

Kylian Mbappé ya convirtió seis goles en lo que va del Mundial 2026 y quiere estirar la marca ante Paraguay FRANCK FIFE - AFP

Por su parte, Francia viene de golear 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final. Además, ganó sus cuatro partidos en lo que va del certamen y en cada uno de ellos convirtió tres goles o más.

Quién tiene más probabilidades de ganar entre Paraguay y Francia, según un cálculo matemático

Una herramienta matemática de LA NACION simuló un millón de veces el encuentro entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. En ese marco, concluyó que el equipo de Kylian Mbappé es el favorito, con un 72% de probabilidades de conseguir la victoria.

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Por su parte, los paraguayos obtuvieron un 10,6% de chances. y las posibilidades de empate son 17,4%. El resultado más probable es 1-0 a favor de los franceses.

Con presencia del ICE en Filadelfia: el operativo de seguridad en Paraguay vs. Francia

Los partidos de la Copa del Mundo en EE.UU. cuentan con presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los alrededores de las sedes. El funcionario Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, aclaró en CBS News que la agencia limita su intervención exclusiva a criterios de “seguridad nacional”.

En ese sentido, Homan descartó que se realicen redadas migratorias masivas en el interior o en los alrededores del estadio durante los encuentros deportivos. El funcionario advirtió que sus agentes intervendrán únicamente si ocurre algún suceso vinculado con personas que tengan órdenes de captura por delitos graves.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, detalló que el despliegue de las agencias federales emula las estrategias de seguridad aplicadas en otros eventos de gran escala como el Super Bowl. La prioridad de las autoridades se concentrará en la reventa ilegal de entradas.

El plan federal incluye además la detección y el decomiso de productos apócrifos y mercancías falsificadas. También contempla la identificación de redes dedicadas al tráfico de estupefacientes que utilizan rutas de transporte regionales.