Reemplazo de pasaportes robados o extraviados: el servicio de la embajada de EE.UU. en México y Canadá durante el Mundial 2026

Miles de ciudadanos estadounidenses viajan a México y Canadá para seguir los partidos del Mundial 2026, un movimiento que también incrementa la posibilidad de enfrentar imprevistos, como la pérdida o el robo de documentos de viaje. Ante ese escenario, el Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que sus embajadas y consulados en ambos países disponen de mecanismos para asistir a quienes necesiten reemplazar pasaportes y recibir ayuda en otras situaciones de emergencia mientras permanecen en el extranjero.

Mundial 2026: TravelGov activa asistencia consular para estadounidenses en México y Canadá

A través de una publicación en la red social X, la cuenta oficial de TravelGov, perteneciente al Departamento de Estado, informó que los equipos diplomáticos desplegados en México y Canada están preparados para ayudar a los ciudadanos estadounidenses que sufran el robo o extravío de sus pasaportes durante el Mundial 2026.

Con la embajada en Ottawa como eje central, Estados Unidos mantiene una amplia red de consulados generales en sedes como Toronto, Vancouver, Montreal y Calgary @TravelGov

El organismo señaló además que las representaciones diplomáticas también brindarán apoyo frente a otras emergencias que puedan surgir durante el viaje.

En ese mensaje, el organismo destacó: “No olviden que nuestras embajadas siempre están ahí para brindar la asistencia decisiva cuando un viaje internacional no sale según lo planeado”.

Pasaporte estadounidense perdido o robado en México: pasos para pedir un reemplazo

Según la información oficial del Departamento de Estado, cualquier ciudadano estadounidense que pierda o sufra el robo de su pasaporte mientras se encuentra en otro país deberá obtener un nuevo documento antes de poder regresar a Estados Unidos.

El organismo recomienda informar la pérdida o el robo del pasaporte tan pronto como sea posible para reducir el riesgo de robo de identidad. Ese reporte puede realizarse mediante el formulario en línea del Departamento de Estado, procedimiento que permite cancelar el documento normalmente dentro del siguiente día hábil. Una vez cancelado, deja de ser válido para cualquier viaje internacional.

Para cubrir las necesidades de los aficionados en suelo mexicano, la red diplomática cuenta con la embajada en Ciudad de México y nueve consulados @TravelGov

La dependencia también advierte que intentar utilizar un pasaporte reportado como perdido o robado puede generar inconvenientes migratorios. Las autoridades del país de destino podrían negarle el ingreso; si ya está en el extranjero, también podrían impedir su salida. Por ese motivo, la única alternativa es solicitar un nuevo documento en una embajada o consulado estadounidense.

Aunque no es obligatorio presentar una denuncia policial, el Departamento de Estado explica que ese documento puede resultar útil para respaldar las circunstancias en las que ocurrió la pérdida o el robo del pasaporte.

Requisitos para reemplazar un pasaporte de EE.UU. en una embajada o consulado

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Estado, el trámite para reemplazar un pasaporte debe realizarse de manera presencial en la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Entre los documentos y elementos que conviene presentar para facilitar el proceso se encuentran:

Una fotografía para pasaporte.

Un documento de identidad, como una licencia de conducir o un pasaporte vencido.

Una prueba de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento o una fotocopia del pasaporte extraviado.

El itinerario del viaje, incluidos boletos de avión o tren.

El formulario DS-11 con información detallada sobre cuándo y dónde ocurrió la pérdida o el robo del pasaporte.

Una copia del reporte policial, si fue presentado.

El organismo diplomático enfatiza que, si bien el reporte policial no es obligatorio para el trámite del nuevo pasaporte, resulta una herramienta valiosa para documentar las circunstancias del extravío @TravelGov

El organismo aclara que, aun cuando el ciudadano no pueda presentar toda la documentación requerida, el personal consular procurará ayudarlo para obtener un nuevo pasaporte con la mayor rapidez posible.

Pasaporte de emergencia durante el Mundial 2026: vigencia, costos y trámite consular

El Departamento de Estado explica que, cuando no exista tiempo suficiente para emitir un pasaporte ordinario, la sección consular puede entregar un documento de emergencia con una vigencia de hasta un año.

Los pasaportes de validez plena tienen una vigencia de diez años para los adultos y de cinco años para los menores de 16 años.

En términos generales, el costo para reemplazar un pasaporte perdido o robado es el mismo que el de un pasaporte emitido por primera vez. Sin embargo, el organismo señala que existen situaciones especiales. Por ejemplo, si el ciudadano no puede afrontar el pago, puede solicitar información sobre los programas de asistencia financiera de emergencia para estadounidenses en el extranjero.

Contactos de emergencia en México para estadounidenses durante el Mundial 2026

La información publicada por la Embajada de Estados Unidos en México recuerda que el número 911 concentra los servicios de emergencia en el país para reportar delitos en curso, solicitar ambulancias o pedir la intervención de los bomberos.

La representación diplomática también explica que quienes necesiten asistencia consular pueden comunicarse con la embajada, un consulado o una agencia consular. Además, existe la posibilidad de solicitar una cita urgente para pasaporte mediante el formulario específico habilitado para ese trámite.

Para los casos considerados emergencias, como lesiones graves, arrestos, secuestros parentales internacionales de menores estadounidenses u otras situaciones críticas, la Embajada de Estados Unidos en México dispone de líneas telefónicas de atención permanente, incluso fuera del horario laboral.

Las autoridades recomiendan reportar la pérdida del pasaporte a la mayor brevedad mediante el formulario en línea del Departamento de Estado @TravelGov

La red diplomática estadounidense en México está integrada por la embajada ubicada en Ciudad de México y consulados en Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana, donde los ciudadanos pueden recibir asistencia según la naturaleza de cada caso.

Canadá: sedes consulares de EE.UU. para viajeros del Mundial 2026

Las representaciones diplomáticas estadounidenses en Canada también forman parte del operativo de asistencia para el Mundial 2026. La red está encabezada por la Embajada de Estados Unidos en Ottawa y se complementa con consulados generales distribuidos en distintas regiones del país.

Las sedes disponibles son: