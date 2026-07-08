Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Tarjeta mantenida -

Después de que el estadounidense Folarin Balogun pudiera jugar en la derrota ante Bélgica en octavos de final del Mundial tras una llamada del presidente Donald Trump a su homólogo de la FIFA Gianni Infantino, Francia no tuvo suerte en un recurso ante el organismo, en su caso por una tarjeta amarilla a una de sus estrellas, Michael Olise.

Los Bleus consideran que Olise no debió ver esa amonestación en el descuento de la victoria de octavos ante Paraguay porque la acción no la merecía, pero según informó el seleccionador Didier Deschamps este miércoles en una conferencia de prensa, la FIFA ha notificado que la amarilla se mantiene.

Olise puede jugar el partido ante Marruecos del jueves en cuartos de final, pero en el caso de que vea otra amarilla y Francia avance, se perdería por sanción la semifinal contra España o Bélgica, una eventualidad que Deschamps quería evitar.

- Egipto, contra el árbitro Letexier -

Egipto, que vio escaparse de las manos el boleto a cuartos de final del Mundial por una gran reacción de Argentina en su pulso del martes, seguía dolorido este miércoles y las iras se dirigían especialmente en el país norteafricano contra el árbitro francés del partido, François Letexier.

El presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, Hany Abou Rida, pidió incluso a la FIFA que excluya del torneo al colegiado por sus "errores de arbitraje flagrantes" y "la aplicación de un doble rasero", que a su juicio condujo a la eliminación del equipo de Mohamed Salah.

Desde Egipto se le reprochó a Letexier la anulación de un gol a Mostafa Zico en el inicio de la segunda mitad tras una revisión con el VAR de una falta en el inicio del contragolpe, así como su "obstinado rechazo" a "revisar ciertas acciones" con el video, lo que a juicio de Abou Rida hubiera dado a su selección "un gol válido y un penal a favor".

Al término del partido, el seleccionador Hossam Hassan ya había apuntado contra el árbitro: "Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro y este ha sido el resultado".

- Fin de una época en Croacia -

Croacia está fuera del Mundial 2026 desde su eliminación el pasado fin de semana ante Portugal en dieciseisavos de final, en lo que se consideró el final de una época, principalmente por la despedida al torneo de una leyenda como Luka Modric.

La confirmación de que el ciclo histórico del equipo balcánico ha llegado a término llegó este miércoles con la dimisión del seleccionador Zlatko Dalic, el hombre que llevó a Croacia al subcampeonato mundial en 2018 y a semifinales del torneo en 2022, además de al subcampeonato en la Liga de Naciones de la UEFA en 2023.

El técnico de 59 años llegó al banquillo nacional en 2017 y desde entonces dirigía los designios de esta selección, que bajo su mando vivió los momentos más bonitos de su historia, aunque se quedó sin conseguir ningún título que coronara a una generación dorada.

- Obrigado, Roberto -

El verdugo de los croatas también despidió este miércoles de manera oficial a su seleccionador, el español Roberto Martínez, después de la eliminación el lunes ante España en octavos de final.

El propio Martínez (52 años) ya había avanzado después del partido que era su último encuentro al frente del equipo luso, al que hizo campeón de la Liga de Naciones el año pasado, y este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol oficializó el final de la relación entre ambos, con un breve comunicado que lleva por título "Obrigado, Roberto Martínez".

La prensa portuguesa especula con el nombre del posible sucesor y parece coincidir en un nombre: Jorge Jesús, sin club desde su salida en mayo del Al Nassr saudita.