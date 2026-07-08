Casas prefabricadas en Estados Unidos: qué dice la ley que facilita el acceso a la propiedad

A finales de junio, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a las casas prefabricadas e incrementar la oferta de inventario disponible para abordar la crisis de asequibilidad. La medida apunta a eliminar requisitos de construcción de estas viviendas, lo que podría reducir el costo.

Qué dice la propuesta de ley que facilita el acceso a las casas prefabricadas en EE.UU.

Solo unos días después de que el Senado lo aprobara, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor del proyecto de Ley de vivienda del siglo XXI, que incluye modificaciones significativas para impulsar la proliferación de casas prefabricadas. La propuesta introduce este tipo de propiedades como una solución a la crisis de asequibilidad.

La ley podría reducir el precio de cada casa prefabricada entre US$5000 y US$10.000, según las estimaciones Imagen generada con Inteligencia Arti

Uno de los puntos más importantes del proyecto consiste en el cambio de los requisitos de construcción. Durante las últimas cinco décadas, la ley federal exigía que estas casas se edificaran sobre un chasis con ruedas para que pudieran ser trasladadas. Esto no solo incrementa los costos, sino que suele limitar su ubicación a zonas específicas.

La nueva medida elimina esta obligatoriedad, lo que permite que las casas prefabricadas se asemejen más a las construcciones tradicionales. El Centro de Políticas Bipartidistas, citado por CNN, estima que eliminar este requisito podría reducir el precio a entre 5000 y 10.000 dólares.

Uno de los puntos a favor del cambio es que, en la mayoría de las ocasiones, las casas prefabricadas ya no se mueven una vez que llegan a su destino. La segunda parte es la propuesta para que los reguladores que vigilen las viviendas modulares no impongan más obstáculos financieros en comparación con las viviendas tradicionales. Con esto, se espera facilitar la obtención de préstamos para los compradores.

Las casas prefabricadas o manufacturadas se consolidan como una alternativa accesible y la nueva ley aborda el costo para permitir a los ciudadanos acceder con facilidad Canva

Qué pasó con la ley sobre las casas prefabricadas en Estados Unidos

El proyecto fue aprobado por ambas cámaras del Congreso, pero quedó pendiente de la acción presidencial después de que Donald Trump cancelara una ceremonia. En una publicación en Truth Social advirtió que no firmaría la iniciativa hasta que el Congreso aprobara la SAVE America Act, una disposición sobre requisitos de prueba de ciudadanía para votar.

El plazo constitucional para que el presidente lo firmara o vetara es hasta el 10 de julio de 2026; si no tomaba ninguna acción y el Congreso permanecía en sesión, la medida podía convertirse en ley sin su firma.

De acuerdo con un informe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de EE.UU., los precios en el mercado inmobiliario en todo ese país han experimentado un incremento cada trimestre desde principios de 2012.

La compañía de bienes raíces Redfin calculó que el costo promedio de una vivienda en EE.UU. en mayo de 2026 registró un incremento del 2% en comparación con el año anterior y se situó en US$398.771.

Otras propuestas que incluye el proyecto de ley para impulsar la vivienda asequible en EE.UU.

Estos son otros puntos destacados de la legislación de vivienda aprobada por el Congreso: