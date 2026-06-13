Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- ¿Mundial o NBA? -

Nueva York afronta un sábado previsiblemente intenso por el deporte debido a dos eventos que coinciden: Brasil y Marruecos se miden en la vecina Nueva Jersey en uno de los partidos estelares de la fase de grupos del Mundial y, media hora después de su final, los Knicks tratarán de ganar como visitantes a San Antonio Spurs las Finales de la NBA para lograr un título que la Gran Manzana espera desde hace más de 50 años.

Las autoridades neoyorquinas tendrán por lo tanto un rompecabezas para gestionar los flujos en los transportes, entre los miles de aficionados que se espera que se desplacen al partido de fútbol en East Rutherford y los que se reúnan en las tres "fan zones" oficiales de Manhattan y en los bares para seguir el duelo de básquet.

En un vídeo difundido el sábado, el alcalde Zohran Mamdani pidió a los neoyorquinos que "muestren al mundo" cómo los habitantes de la ciudad que nunca duerme celebran "con alegría y responsabilidad".

- De la playa de Ibiza al Mundial -

La baja del defensor Leonardo Balerdi por una lesión muscular en la pierna derecha fue cubierta este sábado con la llegada a la concentración de Argentina en Kansas City de Marcos Senesi.

El nuevo central del Tottenham de 29 años aterrizó en Kansas City unas horas antes del entrenamiento matinal del equipo de Messi a partir de las 11.00 locales (16.00 GMT).

La llamada de Scaloni, que se tomó cinco días para elegir al relevo de Balerdi, encontró a Senesi pasando unas vacaciones en Ibiza junto a su novia, la futbolista inglesa Kelci Rose.

- Ghana señala a Canadá -

El gobierno ghanés no permaneció callado después de que Canadá denegase el visado de entrada a su jugador Thomas Partey, que tiene un juicio pendiente en Reino Unido por violación y agresión sexual.

Las autoridades del país africano instaron a Canadá a que revocase esa "desafortunada decisión".

Excentrocampista de Atlético de Madrid y Arsenal, y actual jugador del Villarreal, en la liga española, Partey no podrá viajar a Toronto, donde Ghana iniciará su Mundial el 17 de junio contra Panamá.

El jugador sí será elegible para disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra y Croacia, ambos en Estados Unidos.

- Robo en campo base de Inglaterra -

La crónica de sucesos irrumpió en la concentración de Inglaterra con el robo de material de entrenamiento a los Three Lions.

Según la BBC, los ladrones se hicieron con un botín de balones y botas tras forzar los vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village, centro de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City.

La BBC señaló que ya se habrían realizado dos detenciones en relación con el incidente, pero no se precisó si aparecieron las herramientas de trabajo de los hombres de Thomas Tuchel.