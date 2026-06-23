Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Lluvias de goles... -

La jornada del lunes dejó una nueva lluvia de goles de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

En su primer Mundial, el noruego de 25 años suma cuatro goles en dos encuentros, unas cifras impresionantes a la altura de los registros que le han acompañado en su carrera. Pero, todavía muy lejos del duelo entre Messi y Mbappé.

El astro argentino, con sus dos tantos contra Austria (2-0) se convirtió en máximo goleador de la historia de los mundiales al alcanzar las 18 dianas, un récord impresionante... pero en peligro.

Kylian Mbappé, con un doblete frente a Irak, alcanzó los 16 goles, que hasta el inicio de esta edición marcaban el récord, convertido ahora en una especie de carrera de fondo.

Pero entre el primer tanto del francés y el segundo pasaron más de dos horas, debido a un protocolo de prevención por tormenta eléctrica.

- ... y tormentas eléctricas -

En el descanso del duelo entre Francia e Irak, que se disputaba en Filadelfia, se anunció la suspensión temporal debido a tormenta eléctrica, un protocolo habitual en Estados Unidos pero desconocido fuera de Norteamérica.

En un país con cerca de 30 decesos al año debido a rayos, de los cuales dos tercios se producen en actividades de ocio al aire libre, según el servicio estadounidense de meteorología, hay unas reglas de prevención que se imponen al criterio de la FIFA, supeditado a la autoridad local en esta materia.

Así, se impone la suspensión de un evento deportivo al aire libre durante 30 minutos cuando se detectan rayos en un radio aproximado de 8 millas (13 km) alrededor del estadio. Si durante ese periodo se detecta un nuevo rayo, el contador vuelve a cero, tantas veces como sea necesario para que en un intervalo de 30 minutos no haya rayos, razón por la que el partido tardó cerca de dos horas en reanudarse.

- Un fallecido en Jordania -

La retransmisión del Jordania-Argelia en el teatro romano de Amán terminó en tragedia, luego de que un joven falleciera y otras ocho personas resultasen heridas tras una estampida.

El histórico enclave tiene capacidad para 6000 personas y se instalaron pantallas gigantes para la retransmisión de partidos, en la primera participación de Jordania en un Mundial. Sin embargo, fuentes ministeriales informaron que en la noche del lunes al martes había más de 15.000 espectadores.

- El Barça ficha un Faraón -

Siguiendo la tendencia de fichajes pese al Mundial, el FC Barcelona hizo oficial este martes la compra definitiva de Hamza Abdelkarim, jugador egipcio de 18 años presente en Norteamérica con los Faraones.

Abdelkarim, que ha contado con minutos en los dos encuentros disputados por su selección, aterrizó en enero en el FC Barcelona y tras su paso por el Juvenil A del equipo, el club blaugrana ha activado la cláusula de compra.

- Odegaard pone en marcha el barco vikingo -

Los torneos internacionales suelen dejar imágenes de comunión entre una selección y su afición. Una de ellas se vivió en el MetLife Stadium de East Rutherford, tras la victoria de Noruega contra Senegal (3-2).

Sobre el césped, el capitán Martin Odegaard marcaba el ritmo en un tambor, y al sonido de la percusión, la marea roja en las gradas y el resto de jugadores sobre el césped imitaron el gesto de los remos, reforzando la identidad 'vikinga' de la selección.