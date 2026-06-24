Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Presencia viral en Guadalajara -

Michel Kuka Mboladinga saltó a la fama en la última Copa de África de Naciones por presenciar los partidos de la selección de la RD Congo sin moverse durante todo el partido, haciendo la estatua en homenaje a Patrice Lumumba, héroe de la independencia del país africano.

Tras perderse el primer partido de su selección, el histórico empate a un gol frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, el conocido como Lumumba Vea viajó hasta Guadalajara y asistió, con su habitual posición, al encuentro entre RD Congo y Colombia.

- 50.000 dólares por ver todo el Mundial -

Ver los 104 partidos del Mundial 2026 y que encima te paguen por ello es el sueño de cualquier aficionado al fútbol. Sobre todo, si se habla de 50.000 dólares, cifra nada despreciable para un mes y medio de "trabajo".

Dos estadounidenses, Austin Franklin, de 29 años, y Kevin Akoto, de 26, fueron contratados por Fox, uno de los canales estadounidenses que transmite el torneo, precisamente para ver todos los partidos desde el interior de un estudio acristalado instalado a la vista de los transeúntes en pleno Times Square, en Nueva York.

Cientos de aficionados se detienen cada día frente al estudio para observar cómo siguen los partidos y compartir con ellos la pasión por el fútbol, como hicieron hinchas brasileños.

- Los Bleus, de luto -

El seleccionador francés Didier Deschamps, que vive su último Mundial en el puesto, no dirigirá al equipo el viernes contra Noruega, al tener que regresar a Francia por el fallecimiento de su madre.

Por la tarde, en el campo del campus de la Universidad de Bentley, transformado en centro de entrenamiento de los Bleus durante el Mundial, se guardó un minuto de silencio en homenaje a la madre del seleccionador.

El capitán y goleador de los Bleus, Kylian Mbappé, expresó en nombre del grupo sus condolencias al seleccionador: "Todos nuestros pensamientos están con nuestro míster y con toda su familia. No están solos", escribió en sus redes.

- Trump entregará la copa al campeón -

El patrón de la FIFA, Gianni Infantino, sigue dando muestras de su idilio con Donald Trump y este martes anunció que el presidente estadounidense asistirá en directo a la final del torneo el 19 de julio en Nueva York y que además entregará la copa al equipo campeón.

"Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos" en la simbólica ceremonia, dijo Infantino en un programa de la FOX.

- Doblete reivindicativo -

Fue la última gran estrella del torneo en marcar, pero Cristiano Ronaldo lo consiguió este martes frente a Uzbekistán con un doblete histórico que lo convierte en el único futbolista en haber anotado en seis ediciones del Mundial y supera a Eusebio como el portugués con más goles en el torneo (10).

CR7 aprovechó el éxito para reivindicarse, luego de las críticas que tuvo por su discreto debut contra RD Congo: "Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa", declaró tras el partido.

"Siempre llego, tarde o temprano pero estoy ahí", añadió.

- ¿Veto político en Brasil? -

La FIFA había anunciado que el portero de Brasil, Alisson, vestiría de rojo este miércoles contra Escocia, pero finalmente jugará de verde.

¿Un veto de la Confederación Brasileña de Fútbol? La CBF lo negó, pero medios brasileños defienden lo contrario.

El uniforme de Brasil se ha vuelto un tema político en el gigante sudamericano. La tradicional camiseta amarilla se relaciona con el movimiento ultraderechista de Jair Bolsonaro, el expresidente que cumple condena por golpismo.

Los simpatizantes de izquierdas portan gorras o prendas rojas no oficiales con el escudo de la CBF y símbolos comunistas, aunque el presidente Lula se ha propuesto, en vistas a su reelección, "no dejar que los colores de Brasil sean tomados por ningún fascista".

- Menos restricciones para Irán -

Estados Unidos relajará las restricciones impuestas a la selección de fútbol iraní durante el Mundial y le permitirá entrar al país dos días antes de su próximo juego en Seattle, informó el gobierno el martes.

Representantes del Team Melli han denunciado el trato recibido en la Copa del Mundo, que organizan Estados Unidos, México y Canadá, enfatizando que sólo se les permite entrar a territorio estadounidense, en donde deben disputar los juegos, la víspera de los partidos.

La selección iraní, que tiene posibilidades de acceder a 16avos, está asentada en Tijuana, México.