Marcelo Bielsa, entrenador: “Yo soy tóxico, relacionarse conmigo empeora”

Marcelo Bielsa, actual director técnico de la selección de Uruguay en el Mundial 2026, genera reacciones diversas por su estilo de gestión y su filosofía de vida. En una revelación poco habitual tras una dura caída con Estados Unidos en Tampa, Florida, en 2025, el argentino compartió una autocrítica sobre los efectos de su personalidad en quienes comparten su entorno cotidiano: “Soy tóxico”.

La declaración de Marcelo Bielsa sobre su “toxicidad”

Bielsa describió con crudeza su comportamiento habitual y el impacto que este genera en los demás. “Yo soy tóxico, relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico”, afirmó con contundencia durante una conferencia brindada en noviembre de 2025.

La reflexión de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

En ese sentido, el entrenador profundizó en las características de los entrenadores que comparten sus mismos rasgos obsesivos dentro del deporte. “Hay tipos tóxicos, tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que van a comer y llevan un diario porque no quieren integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que los alejen de todo eso. Yo lo vivo como un karma”, expresó sobre las dificultades de mantener una vida equilibrada.

A su vez, explicó que esta dedicación extrema a la labor técnica implica, en muchos casos, aislarse socialmente. Bielsa ilustró esta situación al señalar que, incluso en situaciones rutinarias como comer, existen personas que intentan evitar la integración con los demás para no alejarse de sus obligaciones profesionales.

Con Marcelo Bielsa como DT, Uruguay debutó en el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante Arabia Saudita MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bielsa y su postura sobre el miedo como motor

Más allá de la descripción de sus hábitos, el exentrenador de la selección argentina explicó el origen profundo de su conducta. Según su análisis, el comportamiento que muchos califican como “obsesivo” no nace de la satisfacción por el triunfo, sino de una carga emocional mucho más compleja.

“¿Sabe en qué está basada esa conducta? En el miedo. Uno no disfruta por ganar, teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Se lo puede preguntar a cualquier entrenador. Esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y te acerquen a la victoria”, ahondó.

Marcelo Bielsa aseguró ser "tóxico" durante una conferencia de prensa ya como entrenador de Uruguay CHANDAN KHANNA - AFP

Bielsa invitó a los presentes a reflexionar sobre esta dinámica interna presente en la alta competencia. Luego, concluyó que esa búsqueda incesante de recursos técnicos y tácticos funciona como un mecanismo de defensa contra el dolor de la derrota, solo con el objetivo de acercar al equipo al objetivo de la victoria.

La declaración de Bielsa fue luego de una derrota ante EE.UU.

Las declaraciones fueron en noviembre de 2025, un momento crítico en la preparación del combinado uruguayo. El entrenador habló ante la prensa poco después de sufrir una derrota en un encuentro amistoso contra la selección de EE.UU., donde el conjunto sudamericano cayó por 5-1.

Aquel resultado adverso generó un cuestionamiento sobre el proyecto futbolístico de la Celeste bajo su mando. La presión mediática y el clima tenso de aquel momento fueron el escenario en el cual Bielsa decidió exteriorizar sus reflexiones personales sobre el costo humano que conlleva su metodología de trabajo.

El calendario de Bielsa y Uruguay en el Mundial 2026

Hoy, el presente de la selección uruguaya se centra en su participación en la Copa del Mundo. En su debut dentro del certamen mundialista, los charrúas empataron 1-1 frente a Arabia Saudita.

Marcelo Bielsa hizo la reflexión ya como entrenador de la selección de Uruguay MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras este primer paso en la fase de grupos, el plantel uruguayo se enfoca en los compromisos restantes para asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Su calendario tiene por delante a Cabo Verde el domingo 21 de junio, por la fecha 2 de la fase de grupos.

Su participación en la primera instancia finalizará el viernes 26 de junio, cuando los dirigidos por Bielsa definirán su puesto en el grupo contra España.