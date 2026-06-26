Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Récord de asistencia a los estadios -

Con los partidos que se disputaron este jueves (60 desde el inicio del torneo), la cifra de espectadores que ha acudido a los estadios es de 3.883.204, lo que supone un nuevo récord de asistencia total en el Mundial.

"Es el verdadero reflejo del amor que tienen nuestros aficionados por el fútbol y de la capacidad de este hermoso deporte para reunir a las personas para celebrar, sentir alegría y compartir emociones que nos unen", se felicitó en un mensaje en sus redes sociales el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También es el reflejo de la expansión del Mundial en las últimas décadas: el anterior récord lo tenía Estados Unidos 1994, con 3.587.538 espectadores, cuando aquella edición contaba solo con 24 equipos participantes, la mitad de los actuales.

Aquella edición sigue teniendo, por ahora, el récord de asistencia media por partido: 68.991 espectadores, por los 64.720 del presente Mundial.

- Katia Itzel García hace historia -

En la victoria 3-1 de Países Bajos contra Túnez este jueves, la árbitra mexicana Katia Itzel García hizo historia al convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir un partido de un Mundial masculino.

La mexicana es la segunda árbitra principal en Norteamérica 2026, después de la estadounidense Tori Penso, que también dirigió en la jornada la victoria de Ecuador frente a Alemania por 2-1.

También este jueves la UEFA anunció que la francesa Stéphanie Frappart, primera mujer en arbitrar en un Mundial masculino (Catar 2022) será la nueva responsable del arbitraje de la confederación europea.

- Fichaje récord del City -

A falta de confirmación oficial, la prensa inglesa ha informado que el Manchester City va a fichar al centrocampista Elliot Anderson, del Nottingham Forest, que disputa el Mundial de 2026 con Inglaterra, por un monto récord para un club de la Premier League.

Los Citizens podrían desembolsar 130 millones de libras (más de 170 millones de dólares) para contratar al volante de 23 años, con lo que se superaría el traspaso más elevado para un club inglés, el del sueco Alexander Isak, por el que el Liverpool pagó hace un año 125 millones de libras al Newcastle United, por un monto de 125 millones de libras.

Anderson ha sido titular en los dos partidos disputados hasta ahora por Inglaterra y dio una asistencia en la victoria 4-2 contra Croacia.

Preguntado durante la concentración inglesa por su futuro, Anderson echó balones fuera y dijo estar "centrado en el presente".

- Feriado en Ecuador -

Tras la histórica victoria 2-1 de Ecuador frente a Alemania, el país está de fiesta, al punto que su presidente, Daniel Noboa, decretó la jornada del viernes como feriado.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero", escribió el mandatario en X.

Y anunció "¡Mañana, feriado!". Los ecuatorianos podrán celebrar el pase a los cruces hasta altas horas de la madrugada, sin tener que pensar en ir a trabajar al día siguiente.

- Autorizados símbolos arcoíris -

Antes del sorteo en diciembre, la ciudad de Seattle decidió que el tercer partido de la fase de grupos que se celebrase en la gran urbe del estado de Washington estaría dedicado al colectivo Lgbti+ en el marco de las festividades de la "Semana del Orgullo".

El sorteo quiso que ese partido lo jugasen Irán y Egipto, dos países en los que la homosexualidad está prohibida.

Si bien las federaciones de ambos países anunciaron que quedarían al margen de cualquier celebración, la FIFA recordó: "La Copa del Mundo es un evento inclusivo. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos. Mensajes en favor de los derechos humanos, como las banderas arcoíris entre otros símbolos que representan una identidad de género, están autorizados por el código de conducta de la FIFA dentro de los estadios"