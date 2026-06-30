Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Messi se columpia con Spiderman -

El tirón del astro argentino Lionel Messi, autor de seis goles en el arranque del Mundial de Norteamérica, le ha llevado a formar parte de un spot publicitario para la próxima película de Spiderman, que llegará a los cines a finales de mes.

En el video compartido por la cuenta oficial de promoción de la película en redes sociales, Messi entra en una cafetería en la que está Tom Holland, actor británico que interpreta al popular superhéroe y que se pone el disfraz para columpiarse por Nueva York junto a Messi.

Con superpoderes o sin ellos, a buen seguro Messi deseará estar en la Gran Manzana el 19 de julio, día de la final del Mundial 2026 que se celebrará en la ciudad de los rascacielos.

- Gonçalo Ramos cambia París por Milán -

Miembro de la expedición portuguesa, el atacante Gonçalo Ramos se ha unido al grupo de jugadores que ha cambiado de equipo durante el Mundial.

El martes el AC Milan anunció el fichaje del ariete de 25 años, por una cifra no confirmada pero que según los medios podría rondar los 60 o 70 millones de euros, lo que supondría un nuevo récord para el club lombardo.

- Grimaldo ya es del Atlético -

Este martes también se confirmó el traspaso del lateral izquierdo Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid procedente del Bayer Leverkusen.

El defensa español es uno de los 26 convocados por Luis de la Fuente para el Mundial, pero todavía no ha contado con minutos en la fase de grupos, al compartir posición con el titular Marc Cucurella, que firmó también durante el Mundial por el Real Madrid.

Experto en pelota parada, Grimaldo dejó huella en Alemania tras formar parte del Bayer Leverkusen que rompió su maldición con los títulos al conquistar el doblete Bundesliga-Copa y alcanzar la final de Europa League, único partido que perdió en la temporada 2023-2024.

- El canciller Merz, objeto de burlas -

Las críticas por la inesperada y prematura eliminación de la selección de Alemania en el Mundial se extendieron hasta llegar al canciller del país Friedrich Merz.

El dirigente se convirtió en objeto de burla tras colmar de elogios a la Mannschaft a pesar de su derrota en los penales ante Paraguay.

"¡Qué partido!", escribió Merz en X justo después de que los cuatro veces campeones del mundo quedaran eliminados. "Con vuestro compromiso y espíritu de equipo en este Mundial, habéis emocionado a nuestro país. Estamos orgullosos de vosotros", agregó el jefe de gobierno alemán.

Unas palabras de ánimo que no sentaron bien a muchos aficionados, que se cuestionaron en redes sociales si su canciller había presenciado el partido.

Incluso el periódico deportivo Bild llevó el asunto a la portada de su versión digital tachando el mensaje del dirigente de "desastre" y "ridículo".

Otros se apresuraron a vincular la visión optimista de Merz sobre la derrota de Alemania con su actitud ante otras crisis que afronta el país, incluida una economía estancada y el declive industrial.