Últimos alegatos en el megajuicio de Elon Musk contra OpenAI

Los abogados de Elon Musk y de OpenAI presentaron sus alegatos finales el jueves en un juicio de gran interés. El veredicto podría frenar a la empresa matriz de ChatGPT en la carrera por la supremacía de la IA

Ante el estrado ha desfilado un elenco de titanes de Silicon Valley.

La persona más rica del mundo, Elon Musk, está demandando a OpenAI por alejarse de su origen sin fines de lucro para convertirse en el gigante de 850.000 millones de dólares detrás de ChatGPT.

OpenAI se fundó como una organización sin fines de lucro en 2015, pero en 2019 creó una subsidiaria con fines de lucro cuando la carrera por la IA se intensificó.

Altman y otros insisten en que eso era necesario para recaudar dinero de inversiones.

Musk afirma que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el cofundador, Greg Brockman, utilizaron de forma indebida una donación de 38 millones de dólares que él esperaba que mantuviera a OpenAI como un laboratorio de investigación para el bien de la humanidad.

Para el jurado de nueve personas, como señaló la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, su decisión puede reducirse a una pregunta sencilla: ¿a cuál de los magnates en disputa deberían creer?

"Una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo seguro de la inteligencia artificial(...) para el beneficio de la humanidad. Se supone que tenemos que creernos eso", bromeó el abogado de Musk, Steven Molo, en su alegato final el jueves, cuestionando la integridad de Altman.

La abogada de OpenAI, Sarah Eddy, contraatacó apuntando a Musk.

"Ni siquiera la madre de sus hijos puede respaldar su versión", dijo, en referencia a Shivon Zilis, una socia comercial de Musk con quien tiene cuatro hijos, que testificó sobre su papel como intermediaria entre los ejecutivos tecnológicos.

Musk, que el jueves visitaba China como parte de la delegación que acompaña al presidente Donald Trump, dejó OpenAI en 2018. Hoy mantiene lucrativos proyectos de IA a través de su empresa SpaceX.

La demanda de Musk exige que OpenAI vuelva a ser sin fines de lucro, lo que afectaría su posición en la carrera mundial por la IA.

Como organización sin fines de lucro, OpenAI tendría que abandonar su salida a la bolsa y romper con poderosos inversionistas -como Microsoft, Amazon y SoftBank- que la financian.

OpenAI asegura que Musk se mueve por un afán de venganza, después de salir molesto al no lograr el control mayoritario.

Se espera que el jurado, que desempeña un papel consultivo en este juicio, llegue a un veredicto la próxima semana. La jueza ha dicho que probablemente siga su consejo.