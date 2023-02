Un actor del film ‘Danza con lobos’ fue arrestado por cargos de abuso sexual de menores, en Nevada

escuchar

Nathan Lee Chasing His Horse, el actor del recordado film Danza con lobos, fue acusado de agredir sexualmente a varias mujeres nativas americanas, entre ellas algunas menores de 13 años. Este martes, la policía de Las Vegas allanó su casa y lo arrestó, después de una investigación de varios meses. La estrella de Hollywood habría utilizado “las tradiciones espirituales y su sistema de creencias como herramienta” para perpetuar los ataques, de acuerdo con un reporte de las autoridades, obtenido por The Associated Press.

La agencia detalló que su detención fue el resultado de una investigación que comenzó luego de una denuncia efectuada en octubre del año pasado. En la orden de allanamiento, de 50 páginas, también obtenida por AP, se apuntó que Nathan Lee Chasing His Horse, que se hace llamar Nathan Chasing Horse, sería el líder de una secta conocida como The Circle (el círculo).

El arresto se habría producido en medio de una redada en la casa que Chasing Horse comparte con sus cinco esposas, ubicada al norte de Las Vegas, según la agencia, que fue la primera en dar la información. Los cargos de los que se le acusan comprenden tráfico sexual, agresión sexual a una menor de 16 años y abuso de menores. La orden de registro también alegaba que el actor usó su influencia en tribus indígenas americanas como curandero y líder espiritual, para perpetuar los delitos durante un período que abarcó dos décadas. Las víctimas habrían sido al menos seis niñas de diferentes estados, como Dakota del Sur, Nevada y Montana.

Nathan Lee Chasing His Horse, el actor indígena que interpretó a Risueño en "Danza con lobos", fue arrestado en su casa en Las Vegas, Nevada Archivo

El medio estadounidense TMZ informó que, al parecer, había planeado que sus esposas tomaran “pastillas suicidas”. También estaban preparados para un tiroteo con la policía. Tras el arresto, el actor fue ingresado a una cárcel del condado de Clark.

Las acusaciones de delitos se remontan a principios de la década de 2000 y se han identificado al menos a seis presuntas víctimas. Hasta ahora, no se tiene registro de ningún abogado asignado que pueda hacer declaraciones.

El reconocido actor tenía una reputación sobresaliente entre las tribus indígenas de Estados Unidos y Canadá. Según consignó el medio BBC, una de sus esposas le fue ofrecida como “regalo” cuando ésta apenas tenía 15 años, en tanto que otra se volvió su esposa tras cumplir los 16. Al parecer, Chasing Horse también grababa las agresiones y organizaba encuentros entre sus víctimas y otros hombres que le pagaban por ellos.

Asimismo, los reportes de la policía indicaron los antecedentes. En 2015, había sido desterrado de una reserva de Montana, en medio de acusaciones de tráfico de personas. Si bien en la extensa orden aparecen delitos de otros lugares, su detención se debe a los cometidos en el condado de Clark, Nevada.

Como contexto, en la actualidad los fiscales generales y legisladores del país estudian la posibilidad de crear unidades para tratar este tipo de casos que involucren a mujeres indígenas.

¿Quién es Nathan Lee Chasing His Horse?

Nathan Lee Chasing His Horse nació en la reserva Rosebud, en Dakota del Sur, que es el hogar de la tribu sioux sicangu. Quizá su papel más conocido fue el del joven Smiles a Lot, o Risueño, tal como se lo adaptó en la versión en español para Iberoamérica, en el largometraje Danza con lobos, protagonizado y dirigido por Kevin Costner, que ganó siete premios Oscar (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Efectos de Sonido, Mejor Banda de Sonido y Mejor Edición) y fue nominado en otras cinco categorías, motivo por el cual se lo reconoce hasta hoy como uno de los films más exitosos del cine estadounidense.

LA NACION