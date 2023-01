Es azafata y detalla los errores que cometen los pasajeros: “Arruinan sus vacaciones”

escuchar

Cuando alguien decide emprender un viaje, hay muchos aspectos que no se pueden prever, tales como el mal clima, los accidentes o las incomodidades, que son propios de los medios de transporte. También hay otros, de los que cada persona debe estar atenta para evitar problemas durante las vacaciones. Desde su experiencia, una azafata compartió las mejores recomendaciones para convertirse en un viajero experimentado.

Como encargados de atender a los pasajeros en un avión, los asistentes de vuelos se enfrentan con frecuencia a situaciones que están fuera de su control. “Hay algunos errores que la gente comete que pueden arruinar completamente sus vacaciones, y que esperan que nosotros seamos capaces de solucionar. Muchas veces, eso es absolutamente imposible”, expresó la trabajadora de aviación al medio británico The Sun.

“No sé qué esperan de nosotros”

La azafata, cuyo nombre no fue revelado, narró que hay pasajeros que olvidan el pasaporte y esperan que la tripulación pueda ayudarlos. “No sé qué esperan de nosotros: no podemos cambiar los requisitos internacionales de viajes, ni podemos retrasar el vuelo por el descuido de un pasajero”, sentenció.

Las posibilidades de la tripulación están limitadas ante ciertos descuidos de los pasajeros ismail mohamed - SoviLe / Unsplash

Más allá del tono de reclamo, la mujer recomendó hacer una lista previa de todo lo que se necesita llevar y verificarla una noche antes de salir de casa.

El tema de los olvidos también suele suceder cuando los pasajeros descienden del avión. “La nave debe emprender otro viaje poco después de aterrizar y no tenemos tiempo de dar vuelta todos los asientos para buscar una cartera”, añadió en el artículo. En esta caso, la recomendación de la azafata fue evitar sacar objetos importantes durante el traslado.

“Una forma muy fácil de malgastar todo el dinero”

Hay situaciones que cada viajero puede evitar si se toma el tiempo de verificar con antelación Ethan Hu / Unsplash

Por más obvio que parezca, la azafata contó que hay turistas internacionales que no comprueban los requisitos de entrada del país donde pretenden llegar y esto en definitiva puede ser muy riesgoso para los planes del viaje. “No revisar los requisitos de entrada antes de visitar determinados países es una forma muy fácil de malgastar todo el dinero que has ahorrado para tus vacaciones, solo para que luego no te dejen viajar”, comentó.

Requisitos para viajar a EE.UU.

Estados Unidos es uno de los destinos donde con frecuencia suceden estos descuidos de los viajeros. Aunque el gobierno de ese país permite el ingreso de ciudadanos de una lista de 40 países sin necesidad de visa, de todas formas se requiere una solicitud electrónica de autorización de viaje, conocida como ESTA, por sus siglas en inglés. Sin embargo, este trámite con frecuencia es ignorado por los pasajeros. Al respecto, la azafata contó su experiencia: “He visto un par de solicitudes milagrosas que se tramitaron a tiempo, pero en la mayoría de los casos, es poco probable que se apruebe con la suficiente rapidez si lo hace en el aeropuerto”.

Recomendaciones para viajeros internacionales que pretenden ingresar a Estados Unidos:

Todos los viajeros que llegan a Estados Unidos por vía aérea o marítima están obligados a llevar un pasaporte válido al entrar en el país, independientemente de su procedencia.

Si viaja de un país de la Unión Europea que forme parte del Visa Waiver Program, necesita una solicitud ESTA, que puede obtenerse en línea o a través de una agencia.

necesita una solicitud ESTA, que puede obtenerse en línea o a través de una agencia. Los ciudadanos de países como Afganistán, Corea del Norte, Irán, Irak, Siria, Sudán y Yemen deben obtener una visa y podrían estar sujetos a controles de seguridad adicionales.

En general, se recomienda que todas las personas cuenten con un pasaje de ida y vuelta, una prueba de medios económicos para solventar el viaje y los datos de los lugares que se visitarán. También es importante consultar con antelación cualquier restricción que pueda existir debido a la pandemia de Covid-19 antes de organizar el viaje.

LA NACION