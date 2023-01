Es multimillonario y compartió los ocho secretos de los ultrarricos que la gente ‘común’ desconoce

escuchar

“Ojalá hubiera sabido antes cómo piensan acerca del dinero los ultrarricos”. Con esta reflexión, el empresario Grant Cardone dio entrada a un artículo donde listó los “secretos” que ha aprendido de las personalidades más importantes de los negocios a lo largo de su carrera. Al adelantar que la mayoría de la gente los desconoce, el millonario aseguró que analizar a detalle sus inversiones y evitar compras de artículos de lujo fueron claves para generar su fortuna.

Grant Cardone es conocido por su ambicioso enfoque de los negocios y una vida exitosa. En sus apariciones públicas predica el mantra “10X”. Es decir, persigue el objetivo de superarse a sí mismo al menos diez veces en cualquier aspecto de la vida e inspira a otros para mejorar su desempeño.

El empresario detalló las lecciones de negocios que aprendió de sus contactos cercanos, entre los que mencionó al dueño de Tesla y Twitter, Elon Musk. “A medida que las personas más ricas construyen su riqueza, a menudo vuelven a apostar todas sus ganancias a sus propios proyectos y luego diversifican cuando empiezan a ganar más”, explicó en una colaboración publicada en la sección Make It, de CNBC.

Cuidado con los créditos

Grant Cardone es un empresario, inversor y magnate inmobiliario estadounidense @GrantCardone / Twitter

Cardone aseguró que los créditos pueden funcionar para los negocios que buscan financiamiento para crecer, pero no para las personas. “La deuda puede ayudarte a ganar dinero al darte acceso a activos que generen ingresos”, señaló. También dejó en claro que si se genera deuda con compras no esenciales, como ropa de diseñador o casas lujosas, eso es “malgastar el dinero pagando intereses”.

“Pagué al contado mis casas y nunca he acumulado intereses en una tarjeta de crédito”, siguió el también conferencista de negocios. En un apartado distinto, explicó que los ricos rara vez compran una residencia cuando tienen los recursos. “Ser propietario de una vivienda no siempre tiene la misma rentabilidad que otros lugares en los que puedes invertir tu dinero. Yo tengo tres casas, pero no las compré hasta que pude adquirirlas en efectivo”.

Es curioso que haga esta recomendación, dado que gran parte de su imperio se basa en el mercado inmobiliario. Él mismo explicó al inicio de su artículo que es propietario de unos 12.000 departamentos y fundador de 18 empresas.

Los ocho secretos de los ultrarricos

Cuando le preguntaron qué consejos o tips tenía según su experiencia, el magnate compartió ocho de los ‘secretos’ mejor guardados de quienes alcanzan niveles de riqueza inusuales:

No diversificar las inversiones hasta tener suficiente riqueza.

La deuda es para las empresas, no para las personas.

Comprar una casa no debe ser la primera inversión.

Invertir en bienes raíces comerciales (que se puedan rentar rápido) puede proteger el dinero y hacerlo crecer.

Comprar siempre de mayoreo.

Invertir tiempo en crear una red de contactos.

Nunca sentirse satisfecho.

No intentar hacer todo por sí mismo.

¿Quién es Grant Cardone?

Grant Cardone es un empresario, inversor y magnate inmobiliario estadounidense que se ha convertido en un nombre muy conocido en el mundo de los negocios. Nació en 1958 en Lake Charles, Louisiana, y actualmente vive en Beverly Hills. A lo largo de su vida ha construido un imperio multimillonario basado en cuatro pilares principales: bienes raíces, empresas tecnológicas, medios de comunicación y conferencias en todo el mundo.

Grant Cardone es conocido por su mantra “10X", que significa superarse diez veces en todos los ámbitos de la vida @GrantCardone / Twitter

El cofundador de Cardone Capital, que según una conferencia del propio empresario le generó ganancias por más de US$2500 millones desde su creación, también es autor de varios best-sellers, entre ellos The 10X Rule y Sell or Be Sold, que ofrecen consejos prácticos sobre cómo triunfar en los negocios.

Además de establecer la empresa de servicios financieros que lleva su apellido, Cardone también ha sido inversor de numerosas empresas tecnológicas en desarrollo de software y aplicaciones móviles, así como un fondo de capital riesgo en fase inicial. Mediante su proyecto Grant Cardone TV, habilitó una plataforma de contenidos dirigidos a emprendedores y empresarios que buscan formación en ventas, inversiones, gestión de equipos y finanzas personales.

