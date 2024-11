Un astrónomo reveló la ubicación exacta de un sitio que aparece en una pintura misteriosa de Van Gogh

El arte tiene la capacidad de cautivar de múltiples maneras. Un ejemplo destacado es La noche estrellada de Vincent van Gogh, una de las pinturas más reconocidas en el mundo gracias a su magistral uso del color, la textura, y las líneas fluidas y arremolinadas que la caracterizan.

Y aunque La noche estrellada es una obra fascinante, no es la única creación de Van Gogh que despertó el interés científico en la búsqueda de nuevas perspectivas sobre la obra y su autor. En una investigación publicada en la revista Sky & Telescope, un equipo dirigido por el astrónomo Donald Olson, profesor emérito de física en la Universidad Estatal de Texas, empleó principios de astronomía para precisar el lugar representado en la pintura La calle de los álamos al atardecer de Van Gogh, informa Popular Mechanics.

La pintura misteriosa de Van Gogh

Según un comunicado de la Universidad Estatal de Texas, este método de análisis no era nuevo para Olson. Con anterioridad, ya había usado la astronomía para fechar otras pinturas de Van Gogh, como Moonrise (Wheat Stacks), Road with Cypress and Star y White House at Night. En esta ocasión, inspirado por el fenómeno conocido como “Manhattanhenge” en Nueva York, Olson decidió investigar la ubicación exacta de La calle de los álamos al atardecer.

La alineación del sol en esa pintura es similar a cómo aparece entre los rascacielos durante el Manhattanhenge, un fenómeno que solo ocurre en momentos y lugares específicos, lo cual motivó a Olson a intentar descifrar la ubicación de la escena de Van Gogh usando el cielo como referencia.

En una investigación publicada en la revista Sky & Telescope, un equipo dirigido por el astrónomo Donald Olson, empleó principios de astronomía para precisar el lugar representado en la pintura La calle de los álamos al atardecer (Amazon)

El sorprendente hallazgo en una pintura de Van Gogh gracias a la astronomía

Olson explicó que, si lograban ubicar la calle en un mapa del siglo XIX, podrían calcular la orientación de la carretera representada en la obra de Van Gogh. Esto les permitiría usar cálculos astronómicos para determinar la fecha en que el sol poniente se alinea de manera similar a como aparece en la pintura.

Para precisar aún más, el equipo recurrió a una fuente confiable de información: las cartas de Van Gogh a su hermano Theo. A través de estas cartas, que describían paisajes y condiciones climáticas similares a los de La calle de los álamos al atardecer, se determinó que la obra fue creada entre el 5 y el 14 de noviembre de 1884. Con estas fechas, el equipo utilizó software astronómico para confirmar que el sol se ponía hacia el suroeste, con una orientación entre 240° y 244°.

Inspirado por el fenómeno conocido como “Manhattanhenge” en Nueva York, Olson decidió investigar la ubicación exacta de La calle de los álamos al atardecer de Van Gogh (Archivo)

A partir de estos datos, comenzaron a buscar en mapas antiguos alguna carretera que coincidiera con las características de la pintura. El análisis inicial incluyó el escenario de Camino de álamos en otoño, pero al no coincidir completamente, exploraron otras rutas cercanas con una alineación astronómica compatible.

Finalmente, redujeron las opciones a tres, de las cuales seleccionaron la calle Weverstraat, en el centro de Nuenen. Esta calle resultó ser lo suficientemente larga para corresponder con el escenario de la pintura. Tras realizar cálculos astronómicos adicionales, concluyeron que La calle de los álamos al atardecer representa una vista del 13 o 14 de noviembre de 1884.

En esta fotografía, tomada entre 1900 y 1911, se pueden identificar los álamos que bordean ambos lados de la Weverstraat (De Drijehornick Sociedad de Historia Local)

“Hoy en día”, cerró el astrónomo en la investigación, “podemos recorrer el mismo tramo de carretera por donde Van Gogh caminó en una fría tarde otoñal y contemplar cómo, ya en sus primeros años en los Países Bajos, el artista mostraba interés en representar fenómenos celestiales, anticipando las icónicas noches estrelladas que pintaría más tarde en el sur de Francia”.