Un chef se indignó por el pedido de canje de una influencer y la delató en redes: “Gorrones internacionales”

La polémica entre un chef mexicano y una instagrammer colombiana ha abierto el debate sobre el trabajo de los creadores de contenido, que son criticados constantemente. “Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. ¡Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, escribió la usuaria Manuela Gutiérrez en un mensaje privado a la cuenta de Sud 777, restaurante en Ciudad de México que ofrece “cocina mexicana contemporánea”, uno de varios que son propiedad de Núñez en la capital del país.

Ante tal oferta, el chef respondió con una larga risa y después publicó la captura en su cuenta de Twitter, en donde es muy popular y acumula más de 200.000 seguidores, una cantidad superior a la que presume la influencer en Instagram con 92.000. “Y en mi gustada sección; ‘gorrones internacionales’ les dejo a Manuela”, decía el texto junto a la imagen que generó un amplio debate entre los usuarios y él mismo lo encendió cuando agregó: “No sabía que tragar gratis era trabajar”.

La influencer Manuela Gutiérrez tiene un álbum en su cuenta de Instagram dedicado a promocionar la comida en restaurantes y lugares de los países que visita @manuguti95 - @manuguti95

El tuit se volvió viral, hoy supera los 13.000 likes, 1.600 retuits y miles de comentarios que discuten el atrevimiento de Manuela Gutiérrez. Algunos defienden la postura del chef porque su restaurante es un lugar reconocido a nivel nacional e internacional y otros lo critican porque consideran que su respuesta a la influencer fue muy grosera.

Después de que las burlas y ataques llegaran a su cuenta de Instagram, Manuela explicó: “Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”. Le ofreció disculpas al chef, pero consideró que no había actuado mal al pedir el intercambio.

El chef Édgar Núñez es propietario de varios restaurantes, de distintos conceptos, en Ciudad de México, entre ellos Sud 777 y Comedor Jacinta @edgarnunezm - @edgarnunezm

La discusión no quedó ahí y se ha extendido por varios días. Édgar Núñez se pronunció ampliamente al respecto en Facebook para dejar clara su posición: “Yo solo, Édgar, sin contar las páginas de mi restaurante, mis redes juntas la superan 10 veces a las de la influencer y eso que no me dedico a vivir de las redes sociales. Yo no necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida y presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar y no es que esté mal, lo que está mal es hacerle creer a la gente que los siguen que sí”.

El chef sostiene que su restaurante no obtendría beneficio de este intercambio: “¿Por qué yo querría salir en el feed de una persona que no se dedica a la gastronomía y que solo sube fotos en traje de baño?”. Núñez se dijo ofendido por estas intenciones que solo buscan abusar del trabajo que él y su equipo hacen diariamente. Cerró disculpándose de la tan criticada forma en la que respondió a Manuela Gutiérrez: “Disculpen si no contesté como ustedes hubieran querido, pero ya me tiene hasta los hue... este tipo de gente. Saludos”.