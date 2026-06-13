Un enorme Pulisic lidera el correctivo estadounidense a Paraguay

Tras 16 años de espera para volver a un Mundial, Paraguay se dio con la cruda realidad al perder claramente por 4-1 contra Estados Unidos, uno de los anfitriones, este viernes en el impresionante SoFi Stadium de Los Ángeles.

En la víspera del partido, el seleccionador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, declaró que su equipo debía minimizar errores para tener alguna chance de victoria y el argentino no andaba desencaminado, porque los locales castigaron cada fallo de los guaraníes.

La gran mayoría de los hinchas estadounidenses que acudieron al partido lo hicieron con la camiseta con el número 10 de Christian Pulisic y la estrella del AC Milan no defraudó en el estreno mundialista.

El hábil jugador de 27 años se adueñó del partido desde el comienzo y de sus botas partió buena parte del peligro estadounidense como en el primer tanto: internada por la derecha, balón al interior del área y Damián Bobadilla, el mediocentro guaraní, metió la bota y envió la pelota al fondo de su portería (minuto 7).

- Doblete de Balogun -

La estrella paraguaya Julio Enciso, que finalmente fue de la partida tras recuperarse de unas molestias, intentó hacer frente a Pulisic y creó un buen par de ocasiones en el primer cuarto de hora, sin éxito.

A la media hora, otra jugada de Pulisic acabó en el primer gol de Folarin Balogun y Paraguay ya no se recuperó del segundo cachetazo.

En los últimos minutos de la primera parte, el combinado que dirige Mauricio Pochettino, que la víspera recibió una llamada de Trump para desear suerte al equipo, pudo haber llegado a la pausa con una goleada, pero de las varias ocasiones que tuvo sólo aprovechó una, en la última acción.

Balogun rompió de nuevo la defensa paraguaya por la derecha y tras pisar el área, recortó a su pierna izquierda y remató a la escuadra (45+5') provocando el delirio de los aficionados, que no dejaron de animar al grito de "¡USA... USA!".

- Gente guapa en las gradas -

En el primer partido del Mundial en la Ciudad de las Estrellas no faltaron celebridades como, entre otros, el padre de Star Wars George Lucas, Leonardo Di Caprio, Tom Cruise acompañando a David y Victoria Beckham -el exfutbolista inglés inauguró unas horas antes su propia estrella en el Paseo de la Fama-, la actriz y cantante Hillary Duff o Paris Hilton, que puso el toque "people".

También la leyenda de los Lakers Kareem Abdul-Jabbar, el jugador de football americano Jared Geoff, la basquetbolista Candance Parker.

Y la cantante californiana Katy Parry, que actuó en la previa al partido, acompañada por su actual pareja, el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, quien por lo tanto no debió estar en el debut unas horas antes de su selección contra Bosnia (1-1 en Toronto).

Tras la gran impresión dejada por Estados Unidos en la primera parte, con una buena defensa y un explosivo cuarteto atacante -Pulisic y Sergiño Dest en las bandas, Winston McKennie de enganche y Balogun al remate-, el partido decayó en intensidad tras la reanudación.

- Reacción de orgullo guaraní -

En la caseta se quedó Pulisic, sin que por el momento se sepa si fue por lesión o porque Pochettino pensó que el partido estaba sentenciado y quiso dar descanso a su estrella.

En un golpe de orgullo, Paraguay recortó diferencia con un tanto de Mauricio Magalhães Prado, de disparo cruzado tras recibir un pase de Enciso (72').

El tanto volvió a animar el partido y despertó a la afición local, que se llevó una alegría final con el tanto de Giovanni Reyna en el descuento final (90+3').

Con esta victoria, Estados Unidos lidera un Grupo D cuya primera jornada se completará el sábado con el partido Australia-Turquía.