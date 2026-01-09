Un explosivo Eagles-49ers abre los playoffs más inciertos de la NFL

Los Philadelphia Eagles, defensores del título de la NFL, comienzan este fin de semana el camino de vuelta al Super Bowl midiéndose a los San Francisco 49ers, en un duelo de candidatos que sobrevivieron a la imprevisible fase regular.

Los Eagles de Jalen Hurts y los 49ers de Christian McCaffrey son, junto a los Buffalo Bills de Josh Allen, las únicas potencias de los últimos años que se metieron en los playoffs que arrancan este sábado.

Por el camino cayeron favoritos como los Baltimore Ravens, Detroit Lions y, sobre todo, los Kansas City Chiefs, cuya temprana eliminación presagia el final de una gloriosa era de cinco viajes al Super Bowl y tres anillos desde 2020.

Los Eagles, que destronaron a los Chiefs de Mahomes y Kelce en el pasado Super Bowl, también se mostraron muy irregulares y apenas clasificaron como tercer sembrado de la Conferencia Nacional, donde ahora mandan los Seattle Seahawks.

Como primer cabeza de serie, Seattle se librará de la batalla de la ronda de comodines, al igual que los Denver Broncos en la Americana.

El plato fuerte de esta eliminatoria será la visita del domingo de los 49ers al Lincoln Financial Field de los Eagles.

Jalen Hurts se presenta al choque con un inmaculado registro de 5-0 en eliminatorias de postemporada en casa pero necesitará a su lado a la temible versión del año pasado de Saquon Barkley, cuyas prestaciones han declinado en esta temporada.

El running back puede tener una ocasión inmejorable de brillar frente a unos 49ers carentes de sus dos más feroces defensores, los lesionados Nick Bosa y Fred Warner.

San Francisco, con Christian McCaffrey y Brock Purdy al frente, se encomienda a la pizarra de Kyle Shanahan para seguir soñando con alzar su primer título en tres décadas en el Super Bowl, que se jugará en su estadio el 8 de febrero.

- Invitados inesperados -

Los playoffs alzarán el telón el sábado con Los Angeles Rams de Matthew Stafford, favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso) junto al también quarterback Drake Maye (Patriots), visitando a los Carolina Panthers.

Los Panthers integran la generosa lista de invitados inesperados a esta postemporada junto a franquicias como los propios New England Patriots del joven Maye, que recibirán el domingo a Los Angeles Chargers de Justin Herbert.

Los Chicago Bears, que este año saltaron del último al primer lugar de la División Norte de la Nacional, aguardan la visita del sábado de los Green Bay Packers, cuyas grandes aspiraciones de principios de temporada se agrietaron con la grave lesión del titán defensivo Micah Parsons.

- Allen sin la sombra de Mahomes -

En la Americana, los Bills se medirán el domingo a los Jacksonville Jaguars en un encuentro de pistoleros entre Josh Allen y el emergente Trevor Lawrence.

Vigente MVP de la liga, Allen encara sus primeros playoffs sin la sombra de los Chiefs de Mahomes, ante quien sucumbió hasta en cuatro eliminatorias de postemporada.

Allen, que nunca ha jugado un Super Bowl, es probablemente el mejor quarterback que sigue en la pelea y tiene a su lado al estelar corredor James Cook.

La defensa de Buffalo, sin embargo, sembró muchas dudas en la temporada regular, que concluyó como sexto sembrado, y Lawrence está listo para explotarlas en el primer curso en el que está cumpliendo con las gigantescas expectativas que le rodeaban como número uno del Draft de 2021.

La ronda de comodines concluirá el lunes con el enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans, que podría suponer la despedida de Aaron Rodgers.

A sus 42 años, el emblemático mariscal de campo concluye su contrato con los Steelers a final de esta campaña y aún no aclarado si alargará más una carrera en la que logró un campeonato (2011) y cuatro premios MVP.

Los Texans, que cerraron la fase regular con nueve victorias seguidas, lucen como teóricos favoritos gracias a una dominante defensa que podría someter sin problemas el pobre juego terrestre de Pittsburgh.