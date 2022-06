Un grupo de científicos marinos halló una “extraña criatura gelatinosa no identificada” en el Pacífico

La tripulación a bordo del Exploration Vessel Nautilus, compuesta por un líder de la expedición, con tres científicos principales y una docena de especialistas, causó asombro con uno de sus últimos videos publicados. Más allá de las criaturas que logran captar con la cámara, sus expresiones dejaron ver lo impactante del descubrimiento.

La expedición se desarrolló de marzo a abril en el Atolón de Palmyra, una región deshabitada en la parte central del Océano Pacífico y cuya única región cercana a la civilización es Hawái. Esta es, de acuerdo con datos de Ocean Exploration Trust, una de las áreas marinas protegidas más grandes del mundo con 3,9 kilómetros cuadrados y está conformada por un arrecife de coral, dos lagunas, decenas de islotes y vegetación. “Este atolón remoto es un refugio para la vida silvestre y el hábitat del que dependen, desde aves marinas y costeras hasta cangrejos terrestres, desde árboles de Pisonia hasta prósperos arrecifes de coral”, explican.

Cabe destacar que durante años el Atolón de Palmyra ha sido nombrado como “La isla maldita” o “El paraíso maldito de Palmyra” entre los viajeros, porque a lo largo de su historia se han contado leyendas de piratas, extrañas criaturas marinas, desapariciones por naufragios y avistamientos extraños que habrían sucedido entre sus playas de arena blanca desde su descubrimiento a finales del siglo XVIII.

Asombroso hallazgo en las profundidades del Océano Pacífico

Sin embargo, el objetivo de esta misión no es paranormal, lo que buscan los especialistas es llegar a zonas inexploradas para investigar la composición del ecosistema. Durante este viaje, se vieron sorprendidos por el hallazgo de una “criatura gelatinosa no identificada”. Las expresiones de asombro no se hicieron esperar pocos segundos después de sumergirse con la cámara. “Es hermosa”, “es muy carismática”, “¿qué es?”, se escuchó entre los científicos, quienes prometieron indagar más al respecto y tentativamente la calificaron como una hidromedusa, pero es parte de lo que tendrán que confirmar a partir de esta expedición.

Los científicos y la tripulación viajan en el Exploration Vessel Nautilus, un barco de 211 pies, aproximadamente 64 metros, que está equipado con todas las herramientas necesarias para recopilar datos que permitan descubrir el océano profundo.

Los científicos y la tripulación viajan en el Exploration Vessel Nautilus, un barco de 211 pies, aproximadamente 64 metros, que está equipado con todas las herramientas necesarias para recopilar datos que permitan descubrir el océano profundo Nautilus Live-Facebook - Nautilus Live-Facebook

Ocean Exploration Trust ha realizado importantes descubrimientos a lo largo de su historia, desde su fundación en 2008 por el doctor Robert Ballard. En mayo, científicos de la organización descendieron a 3000 metros de profundidad y se toparon con lo que parecía ser un camino de ladrillos mientras exploraban el Monumento nacional marino Papahānaumokuākea en las Islas de Sotavento del Archipiélago en Hawái. Durante el video se escucha a un científico decir: “¡Es el camino a la Atlántida!”. Sin embargo, al pie del clip explican que “es realmente un ejemplo de la antigua geología volcánica activa”.

La organización ha colaborado con el hallazgo e identificación de seres vivos como las 30 nuevas especies de invertebrados marinos presentes en la Reserva Marina de Galápagos, en Ecuador. Prueba de la necesidad de preservación de la región, una demanda constante de los ambientalistas por extender los límites del área protegida de los Galápagos.