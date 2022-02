Sorpresa por el hallazgo de una rara especie de tiburón bebé muy difícil de encontrar

Un raro descubrimiento en Nueva Zelanda captó la atención de la comunidad científica, tras el avistamiento de un raro tiburón fantasma bebé. Se trata de una especie de pez poco conocida que vive en la oscuridad del océano. También denominado quimera azul de nariz puntiaguda, es un animal que existe desde hace aproximadamente 300 millones de años, pero jamás pudo ser filmado por la profundidad en la que habita al menos dos kilómetros debajo de la superficie.

El tiburón recién nacido fue encontrado en Chatham Rise, a una profundidad de aproximadamente 1,2 kilómetros al este de la Isla Sur. Al ser un ejemplar bebé, parecía hecho de gelatina de cartílago, pequeño y baboso. Sin embargo cuando crece, este tipo de tiburón le hace honor a su nombre, es decir, realmente aparenta ser un fantasma, por lo que se lo ve recubierto por una capa brillante que deja entrever, por dentro, el resto del cuerpo del animal.

Un ejemplar adulto del tiburón fantasma (Crédito: Twitter/@BritFinucci)

Al ser pocos los avistamientos, se trata de una especie llena de mucho misterio y mitos y que la ciencia todavía no investiga en su totalidad. No obstante, pese a ser llamado “tiburón”, no lo es precisamente, sino una especie de pez relacionada estrechamente con las rayas y los tiburones.

Asimismo, si bien es poco común encontrarse con un ejemplar en estado adulto, lo es aún más inusual toparse con uno muy joven. El descubrimiento tomó relevancia al ver que parecía ser un pez que tendría escasos días de nacido, según consignó la BBC.

Una casualidad que se convirtió en descubrimiento

Todo ocurrió cuando un equipo de investigadores se encontraba en pleno desarrollo de un trabajo sobre poblaciones marinas. “Las especies de aguas profundas son generalmente difíciles de encontrar y, como los tiburones fantasma en particular, tienden a ser bastante crípticas”, expresó a la BBC la doctora Brit Finucci.

La Dra. Brit Fanucci, experta en la materia, explicó lo que implicaba un avistamiento un ejemplar tan joven (Crédito: Twitter/@BritFinucci)

Al tratarse de una especie tan poco estudiada por sus dinámicas de hábitat, porque no se deja ver con facilidad, encontrar un ejemplar es siempre útil, pero cuando se trata de uno bebé, el hallazgo es asombroso.

La doctora precisó en un comunicado que cuando estos peces son jóvenes, tienen características físicas diferentes a las de los adultos, por lo que sirven para ahondar en la investigación biológica y ecológicas de esta especie.

Un ejemplo de cómo se ven las cápsulas de huevo de tiburón fantasma (Crédito: Dra. Brit Finucci)

“Tomaremos una pequeña muestra de tejido y genética al azar”, agregó el experto, quien luego explicó que harían los estudios correspondientes a la morfometría o medidas corporales, y que eso “ayudaría a evaluar a la especie con mayor profundidad.

De la misma manera, los científicos del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda, creen que el tiburón bebé había salido del cascarón recientemente porque su barriga todavía estaba llena de yema de huevo. En contexto, los embriones de estos peces se desarrollan en pequeñas cápsulas colocadas en el fondo del mar y se alimentan de ella hasta que están listos para eclosionar.