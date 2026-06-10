Un hogar a orillas del río Tennessee: la Roja hace vibrar Chattanooga

Lejos de las grandes urbes y a orillas del río Tennessee, la selección española encontró su sitio en la Copa del Mundo. El calor de la gente de Chattanooga y el centro de entrenamiento "customizado" de la Baylor School serán el hogar de la Roja durante la primera fase

"Vimos que era perfecto para todo; entrenamiento, recuperación y ocio, también el hotel. Estamos como en casa", resume Aitor Karanka, director deportivo de la selección española.

- Solo para la primera fase -

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se hospeda durante la primera fase en el Embassy Suites by Hilton, en pleno Downtown de Chattanooga, un hotel recién levantado, a menos de 10 minutos en coche de la Baylor School.

España disputará los dos primeros partidos en Atlanta, el lunes ante Cabo Verde (16.00 GMT) y el 21 de junio (16.00 GMT) frente a Arabia Saudita, a unas dos horas por autopista de Chattanooga.

Para el tercero, viaje en avión a Guadalajara y duelo ante Uruguay el 27 (00.00 GMT). Luego el equipo regresaría a Chattanooga para completar un par de entrenamientos antes de los cruces de dieciseisavos: si es primera en Los Ángeles, si es segunda en Miami.

"No volveremos aquí, pero donde vayamos estaremos igual de bien", confirmó Karanka a la AFP sobre la ausencia de cuartel general en la segunda fase.

Serán unos 22 días en esta ciudad de unos 200.000 habitantes en el sureste de Tennessee, entusiasmada con su ilustre visitante.

- "La comunidad los apoya" -

"Reciben mucha atención, la comunidad los apoya y es un sentimiento diferente al de otros equipos en ciudades más grandes, que están encerrados y no pueden hacer nada... Es un gran momento para Chattanooga", señaló Samantha Green, directora de operaciones de la Baylor School.

Tras un caluroso recibimiento en el hotel, España ofreció un entrenamiento abierto al público el sábado, con los jugadores volcados por el cariño recibido, especialmente Lamine Yamal, que se quedó un cuarto de hora en el campo firmando autógrafos y tirando selfies.

Baylor School es una prestigiosa escuela privada de educación secundaria fundada en 1893 con instalaciones deportivas de primer nivel.

El centro ha sido "totalmente customizado", en palabras de Karanka, con motivos de la Roja y lemas como 'Vamos España' o 'Somos España, somos equipo'.

- El champú de Cucurella -

Robles, arces, pinos y nogales se esparcen por un inmenso espacio verde en la ribera del río Tennessee junto con señales que alertan de la presencia de un oleoducto de petróleo.

Con un clima subtropical, este miércoles se alcanzaban los 30°C en una época en la que son muy habituales las tormentas y los altos índices de humedad.

"En todos los sitios están igual", relativiza Karanka, "me acuerdo mucho de este calor cuando vine a los Juegos de Atlanta en 1996", señala el antiguo internacional español.

En medio de las arboledas, una inmensa carpa utilizada habitualmente para el tenis indoor se ha convertido en un gimnasio cinco estrellas para la Roja.

Las taquillas de los jugadores las ocupan sus botas salvo en la de Marc Cucurella, en la que únicamente aparecen productos para su melena, convirtiéndose rápidamente en uno de los rincones más fotografiados de la visita.

- "Ojalá regalarle una copa a María" -

En un lugar central, una gran foto de la celebración de la Eurocopa 2024, con los futbolistas rodeando a una niña, María Caamaño, que sostiene el trofeo.

Enferma de cáncer, María falleció este año dejando una huella muy grande entre los jugadores.

"Queríamos hacer esto más acogedor, poner fotos que llegasen al corazón, que se vean todos los días. Tuve la suerte de conocer a María, tenerla presente aquí todos los días es algo espectacular", dijo Karanka.

El internacional Álex Baena había explicado el domingo en rueda de prensa que también tienen su foto en el hall del hotel: "Fue una sorpresa, no lo sabíamos. Hablo mucho con la familia y para gente como Ferran (Torres), Pedri o yo ha sido un detalle muy bonito y la tenemos presente siempre que jugamos juntos. Ojalá regalarle una bonita copa".