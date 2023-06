Un influencer mexicano que fue al Titanic con la empresa del submarino desaparecido revela su experiencia: “Los riesgos existen”

escuchar

El actor, cantante y youtuber mexicano Alan Estrada fue uno de los primeros civiles en viajar a bordo del sumergible Titan, usado para explorar la zona donde se encuentran los restos del naufragio del Titanic en el océano Atlántico. El influencer reaccionó a la desaparición del innovador vehículo, que mantiene en suspenso a las autoridades de Estados Unidos y Canadá, así como a la propia empresa operadora de las expediciones.

El youtuber, conocido por su canal de viajes Alan por el mundo, confirmó a través de su cuenta de Twitter que él mismo vivió la experiencia que ofrece la compañía OceanGate Expeditions por un costo de US$250 mil en el verano boreal de 2022. “Ojalá los encuentren pronto, el submarino tiene todo para sobrevivir cinco días adentro”, refirió en su perfil.

Así inició viajó Alan Estrada en el sumergible Titan al fondo del Atlántico

Estrada, quien fue el primer mexicano en descender a la zona del naufragio más famoso de la historia, relató en primera persona su odisea en el fondo oceánico en varias publicaciones de sus redes sociales. En su reacción al incidente de seguridad que se dio a conocer este lunes, admitió que “era compleja la operación” de rescate, pero también se mostró optimista. “Al parecer está perdido en la superficie, lo cual señala esperanza. Si los encuentran, hay muchas posibilidades de rescate”.

No obstante, el youtuber que conoció las entrañas del sumergible Titan también ofreció detalles sobre las dificultades que podrían enfrentar los cinco ocupantes. “El oxígeno dentro es limitado y el sub no puede abrirse desde dentro”. De tal manera, aunque el vehículo saliera a flote, aun así requeriría ser encontrado para que los tripulantes sean liberados de la cápsula construida con fibra de carbono y titanio.

“Me consta que en cuestiones de seguridad son muy cuidadosos. Sin embargo, es un sumergible experimental y los riesgos existen. Todos lo sabíamos”, manifestó el creador de contenido al responder las dudas de sus seguidores.

Así fue el viaje al fondo del océano de Alan Estrada

La ciudad costera de San Juan de Terranova, en la costa atlántica de Canadá, es el punto de partida para las expediciones que realiza OceanGate Expeditions a la zona donde se hundió el Titanic la noche del 14 de abril de 1912. Desde ahí, Alan Estrada comenzó la travesía que lo llevó a convertirse en una de las pocas personas en el mundo que ha podido observar de cerca los restos del enorme barco.

El cuarto video de la serie de YouTube, que en conjunto tiene casi siete millones de reproducciones, es donde el creador de contenido mostró la aventura. La narración comenzó justo unos días antes de que se embarcara, dado que parte de los requisitos al momento del viaje era pasar tres días en aislamiento por los protocolos de salud de la pandemia de Covid.

Mientras esperaba en el hotel, Alan por el mundo reveló que sentía una gran emoción de explorar un lugar tan enigmático, pero también tenía algo de temor. “El momento ha llegado, aunque puedo echarme para atrás y decidir no bajar, eso significaría no solamente perder la oportunidad, sino la fortuna invertida en esta expedición”, relató en su video mientras los equipos de seguridad revisaban el sumergible antes de partir.

La presión del fondo marino deforma un vaso de unicel

Estrada explicó que para descender en el sumergible Titan no se requería un entrenamiento especial, sino solo algunos requisitos físicos básicos y tener la fortaleza mental para soportar al menos 10 horas encerrado en un espacio reducido y, sobre todo, no padecer de claustrofobia.

En su trabajo audiovisual, el mexicano narró el proceso de descender al lecho marino en un entorno de oscuridad prácticamente absoluta, más allá de los 160 metros de profundidad. El viaje, que era apenas la segunda misión experimental de OceanGate Expeditions, no estuvo exento de fallas.

Una falla en el submarino Titan desaparecido

Cuando el grupo llegó a los 1000 metros de profundidad, se detectó una en el sistema de comunicación con el exterior, que se prolongó durante casi una hora hasta que llegaron a los 2000 metros. Justo cuando estaban por decretar una situación de emergencia y abortar la operación, los sistemas se recuperaron y lograron continuar hasta los 3800 metros donde se encuentran los restos del buque trasatlántico.

Finalmente, el grupo de exploración llegó al lugar, donde dominaba una atmósfera misteriosa y oscura. La moderna iluminación del sumergible permitió revelar detalles sorprendentes: la estructura retorcida del casco, los restos dispersos de la escalera y los camarotes y las partes desprendidas del barco. Los tripulantes pudieron observar algunos objetos personales abandonados.

El submarino Titan tiene capacidad para cinco personas y es operado por un piloto y copiloto OceanGate

¿Cómo es viajar al Titanic en un submarino turístico?

Al concluir su expedición en julio de 2022, Alan Estrada hizo un balance del viaje y concluyó que al ser una experiencia con un costo de US$250 mil, “habrá que esperar un poquito para que valga la pena lo que estás pagando”, dado que señala que aún hay muchos aspectos que pueden mejorar.

“Hay muchas cosas que la empresa tiene que pulir (…) lo que te dicen es que la inmersión dura ocho horas; es decir, dos horas en bajar, cuatro horas en explorar el fondo del océano y dos horas en subir… pero la realidad es que el sumergible es experimental y esos tiempos no se respetan, principalmente los tiempos debajo del océano por una cuestión de seguridad”, relató el youtuber.

El grupo donde viajó Alan tuvo alrededor de una hora para apreciar los restos del Titanic. El influencer contó que otras expediciones tuvieron menos tiempo: “Probablemente no valga la pena, pero quizá el futuro logren pulir los aspectos que tengan que pulir para poder estar más tiempo ahí abajo”.

