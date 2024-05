El papel que le ofrecieron a Leonardo DiCaprio, rechazó y hasta hoy se arrepiente

Escuchar

Todos -o al menos la gran mayoría- vieron Titanic (1997) más de una vez. La película, que retrata el hundimiento del trasatlántico durante su viaje inaugural el 14 de abril de 1912, marcó un antes y un después en la historia del cine romántico. Pese a que catapultó al podio indiscutido a Leonardo DiCaprio, el actor admitió su arrepentimiento de haber tenido que decidir por un papel por encima de otro.

Cuando el actor y productor de cine ya había aceptado ponerse en la piel de Jack, recibió un llamado para participar de Boogie Nights, pero tuvo que rechazar la propuesta del director Paul Thomas Anderson y fue reemplazado por Mark Wahlberg, algo de lo que hoy se arrepiente.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en la escena final de Titanic (Foto: Imagen de archivo)

En diálogo con Showbizpy indicó: “La película que más me arrepiento de haber rechazado es Boogie Nights. Soy un gran fan de Paul Thomas Anderson, pero cuando hablé con él para protagonizarla, no sabía mucho de su trabajo anterior. Ahora adoro esa película”.

“Es una película que ojalá hubiese hecho”, mencionó el ganador de numerosos premios en otra entrevista para GQ, sin embargo, aclaró que sus dichos no significan que se haya arrepentido de su trabajo junto a Kate Winslet, ya que es consiente del impacto que la cinta de James Cameron provocó en su carrera actoral. “No digo que lo haría, pero habría sido una dirección muy diferente para mi carrera. Creo que ambas son geniales y ojalá pudiera haber hecho ambas. La verdad es que de no hacer Titanic no podría hacer el tipo de película que hago o tener la carrera que tengo ahora, pero habría sido interesante ver qué hubiese pasado en la otra dirección”, expresó.

El momento en el que Jack y Rose se vieron por última vez en Titanic (Fuente: 20 Century Fox

Por su parte, Anderson dijo estar convencido de que Wahlberg fue la persona indicada para aquel papel, pero no dejó de pensar qué habría pasado si DiCaprio tomaba el personaje. “De lo que me di cuenta, aproximadamente a la mitad de ese largo proceso de toma de decisiones, es que él tenía que decidirse: Titanic o Boogie Nights, y eligió hacer Titanic. Lo cual, a la larga, lo catapultó a esta enorme fama mundial, pero, por otro lado, creo que es posible que, ahora que nos reímos de eso, se arrepienta de perderse la experiencia de haberla hecho”, comentó en diálogo con el podcast Smartless.

Así es el reloj más rico del Titanic que fue recuperado y vendido por más de un millón de dólares

A finales de abril de este año, una casa de subastas puso a disposición del público un reloj que perteneció a un magnate de Nueva York. Esperaban que se vendiera en una cifra cercana a los US$150 mil, pero el fin de semana un comprador superó ampliamente las expectativas al desembolsar más de un millón de dólares.

El reloj vendido por una cifra cercana al millón y medio de dólares henryaldridge.com

Según informó la casa de subastas británica Henry Aldridge & Son, el reloj de oro perteneció a quien fuera el pasajero más rico del Titanic, John Jacob Astor IV, magnate y promotor inmobiliario de Nueva York. El hombre falleció a los 47 años en el accidente, luego de ayudar a su esposa a que llegara a uno de los botes salvavidas.

