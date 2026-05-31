Un meteoro explota sobre EE.UU. con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT

La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14.06 locales (18.06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado

"Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite", dijo

"Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos"

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron que fueron tan potentes que algunas casas temblaron