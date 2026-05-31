Un meteoro explota sobre EE.UU. con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT
Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una
Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT
La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14.06 locales (18.06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado
"Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite", dijo
"Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos"
El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró
Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron que fueron tan potentes que algunas casas temblaron