Un mexicano abatido por un agente de inmigración en EE.UU.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) dijeron el martes que un agente federal de inmigración disparó y mató a un ciudadano mexicano en un intento de detener un vehículo en el estado de Texas.

El DHS informó en X que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener el vehículo de Lorenzo Salgado en Houston el martes en la mañana, pero el hombre "trató de evadir el arresto".

"Embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", dijo el DHS en la publicación.

Salgado murió tras su traslado a un hospital local.

Es el primer tiroteo mortal que involucra a agentes de ICE desde las muertes en enero de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.