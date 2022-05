Un niño de diez años amenazó en broma con hacer un tiroteo en Florida y lo arrestaron: “No es gracioso”

En medio de la indignación por la masacre en la escuela primaria de Uvalde, en Texas, el pasado sábado, Daniel Isaac Márquez, un niño de tan solo 10 años, fue arrestado luego de que presuntamente amenazó con realizar un tiroteo masivo, según informaron las autoridades de Florida. Al parecer, el menor envió un mensaje de texto en el que aseguró tener la intención de asesinar a muchas personas, sin pensar en las consecuencias que esto le traería.

La Oficina del Sheriff del condado de Lee, donde se dieron los hechos, emitió un comunicado sobre la situación. Se detalló que las autoridades tuvieron conocimiento de la existencia de “un mensaje de texto amenazante”, que habría sido enviado por un alumno de la escuela primaria Patriot en Cape Coral, una localidad de 200.000 habitantes.

Arrestan en Florida a un niño de 10 años por amenazar con un tiroteo masivo

Parece que todo se trató de una broma, pero eso no impidió que la policía tomara acciones y lo arrestara. El Sheriff precisó que el menor fue entrevistado y acusado de “hacer una amenaza por escrito para llevar a cabo un tiroteo masivo”. En ese sentido, fue la División de Investigaciones Criminales de los Servicios para la Juventud la que asumió el caso, debido a la edad del niño.

Las autoridades locales publicaron en redes sociales un video en el que se observa que los oficiales aprehenden al menor después de la amenaza. Por su parte, el alguacil Carmine Marceno declaró que “el comportamiento de este estudiante es repugnante, especialmente después de la reciente tragedia en Uvalde, Texas”.

La policía de Florida informó sobre las medidas que se tomaron ante la advertencia del menor Twitter @SheriffLeeFL

Asimismo, manifestó que su oficina policial no dudó en investigar y actuar luego de esta amenaza, pues ahora más que nunca se trata de evitar una tragedia más: “Asegurarnos de que nuestros niños estén seguros es primordial. ¡Tendremos ley y orden en nuestras escuelas! Mi equipo no dudó ni un segundo… Ni un segundo, para investigar esta amenaza”.

Marceno también expresó que luego de lo ocurrido en la escuela Robb en Texas, no es el momento de hacer este tipo de comentarios: “Ahora mismo no es el momento de actuar como un pequeño delincuente. No es gracioso. Este niño hizo una amenaza falsa y ahora está experimentando consecuencias reales”, puntualizó.

Amenazas de tiroteos en Florida

La amenaza de tiroteo de Daniel Issac no es la única que se ha registrado en los últimos días, pues también el jueves 26 de mayo, dos días antes de la detención del niño de 10 años, una mujer aseguró que asistiría a la graduación de una escuela de Cape Coral, ubicada en el condado de Lee, con una bomba atada en el pecho.

También, este lunes 30 del mismo mes, las autoridades locales arrestaron a un joven de 18 años en Florida luego de presuntamente haber advertido, a través de redes sociales, que realizaría una masacre. Publicó en las plataformas digitales la fotografía de una pistola, un rifle y un chaleco de estilo táctico junto al siguiente mensaje, según lo dicho en un comunicado por parte del Departamento del Sheriff del condado de Hillsborough: “Oye Siri, direcciones a la escuela más cercana”.