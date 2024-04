Un profesor de Nueva York cumplió una promesa tras 46 años: juntarse a ver el eclipse con sus alumnos

Escuchar

Un profesor de Nueva York se volvió a encontrar con sus alumnos luego de casi cinco décadas para cumplir con una promesa que les hizo: ver juntos el eclipse solar total que iba a ocurrir en Estados Unidos el 8 de abril de 2024. Lo que en un principio parecía poco probable, se volvió realidad, y este lunes, alrededor de 100 antiguos estudiantes y el docente se volvieron a ver las caras para disfrutar juntos del evento astronómico.

Patrick Moriarty terminó de estudiar en la Universidad Estatal de Nueva York e inmediatamente después se convirtió en profesor de Ciencias de la Tierra en una escuela secundaria en el pueblo de Webster. Durante una clase sobre eclipses en 1978, les propuso a los adolescentes una consigna: reunirse para ver el eclipse solar total de 2024, que podría observarse cerca de donde ellos vivían.

El profesor Moriarty con algunos de sus antiguos estudiantes Facebook/ Pat Moriarty

Según contaron sus exalumnos en una nota en The Washington Post, Moriarty generaba mucho cariño y era muy atento con sus estudiantes. Lograba llamar la atención sobre temas que no les resultaban del todo interesantes a los jóvenes y trataba calmarlos con chistes a la hora de evaluarlos para que los nervios se disiparan.

“Cuando los maestros ingresan a la educación, esperan poder ser ese tipo de maestros que tendrían un impacto en las personas y marcarían una diferencia para ellas. Y este evento aquí me confirmó que creo que lo hice bien”, expresó.

La promesa que cumplió un profesor de Nueva York tras 46 años

Durante los 16 años en que fue profesor, hasta que llegó a convertirse en director, Moriarty les hizo la misma promesa a distintas camadas de estudiantes. Ante la duda de cómo iba a hacer para que todos se acordaran, les explicaba que, en el momento indicado, iba a pagar un anuncio en el diario local, el Democrat and Chronicle, donde iba a poner los detalles sobre la reunión.

Por entonces, no existían las redes sociales como hoy y que facilitaron mucho el reencuentro. Hace dos años, Moriarty creó un grupo de Facebook y empezó buscar a sus antiguos estudiantes para ponerse en contactos con ellos y planificar la cita para el eclipse solar de 2024. Aunque no tenía demasiado optimismo de lograrlo, un centenar de exalumnos le contestó. Entonces, empezaron a organizar el plan. Aunque muchos se habían mudado a otras ciudades, no dudaron en sumarse a la reunión.

El emotivo reencuentro entre un profesor y sus alumnos para ver el eclipse solar: una nueva promesa

Rochester, Nueva York, fue el punto de encuentro de este grupo de personas que difícilmente podían reconocerse las caras. Los años habían pasado. Algunos estaban casados, otros tenían hijos y se dedicaban a distintas labores e incluso pensaban diferente. No obstante, todos se reunieron el lunes para cumplir con lo que se habían prometido.

En su página de Facebook el docente comparte información sobre eclipses Facebook/ Pat Moriarty

Fue Moriarty quien planificó el encuentro y compró más de 100 gafas especiales para que sus antiguos estudiantes pudieran ver el eclipse. Al momento de reunirse, retomó su rol de profesor: les explicó qué iba a suceder, por qué ocurriría ese fenómeno celestial y les dio otros datos de interés. Aunque no reconoció a muchos de ellos, recordaba la gran mayoría de nombres.

Antes de una nueva despedida, Moriarty hizo un último anuncio: en 2044 habrá un nuevo eclipse solar total. “Tenemos que juntarnos”, les sugirió. Todos rieron de la misma forma que lo habían hecho en 1978. Si ya cumplió una vez, quizás lo haga de nuevo.