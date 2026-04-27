Un tercer sospechoso se declara culpable por la muerte de la figura del hip hop Jam Master Jay

Un tercer sospechoso se declaró culpable el lunes en Nueva York por su participación en el asesinato en 2002 de Jam Master Jay, DJ y cofundador del trío Run-DMC.

Jam Master Jay, cuyo nombre real era Jason Mizell, fue abatido a los 37 años el 30 de octubre de 2002.

Otros dos hombres habían sido condenados por el crimen en febrero de 2024.

Jay Bryant, de 52 años, enfrenta entre 15 y 20 años de prisión por "abrir la puerta cerrada con llave que permitió a los asesinos entrar en el estudio de música en Queens y ejecutar al famoso DJ", de acuerdo con un comunicado de la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York.

El crimen permaneció sin resolver durante cerca de dos décadas, hasta que dos allegados de la víctima fueron acusados en 2020: su amigo Ronald Washington y su ahijado, Karl Jordan Jr.

Según la acusación, buscaban venganza después de ser excluidos de un negocio de venta de cocaína. Los dos hombres, que negaron las acusaciones, fueron condenados en febrero de 2024.

Según esa hipótesis, basada en las declaraciones de dos testigos, Karl Jordan Jr., entonces de 18 años, le disparó al DJ en la cabeza. Ronald Washington apuntaba con un arma a las otras personas en el estudio.

En diciembre de 2025, una jueza federal revirtió la condena contra Karl Jordan Jr. al considerar que la fiscalía falló en probar la existencia de un motivo relacionado con narcotráfico.

La fiscalía apeló la decisión.

La condena contra Washington quedó en firme.

Jay Bryant, identificado por el ADN, no reveló el nombre de sus cómplices, según los medios presentes en la sala de audiencias el lunes.

La muerte de Jam Master Jay sacudió al mundo del rap y recordó otros crímenes como los asesinatos de Tupac Shakur en Las Vegas en 1996 y de The Notorious B.I.G. en Los Ángeles en 1997.

Run-DMC fue fundado en Nueva York a comienzos de la década de 1980 y es reconocido como el primer gran grupo de rap.