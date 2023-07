Un tiburón mordió a un bañista en Carolina del Sur y clausuraron la playa

escuchar

Un hombre fue atacado presuntamente por un tiburón mientras nadaba en la playa de Hilton Head Island, en Carolina del Sur. Estaba en aguas poco profundas, por lo que su lesión fue totalmente sorpresiva para los rescatistas y para él mismo. Las autoridades optaron por cerrar la playa y les recomendaron a los bañistas tener cuidado en horarios específicos, cuando los encuentros de este tipo podrían ser más frecuentes.

El accidente tuvo lugar el pasado viernes 21 de julio cuando el afectado, de 60 años, salió del océano de Sea Pines y pidió ayuda, según información que el gobierno de la ciudad publicó en Facebook. La víctima argumentó que un tiburón lo había mordido en el pie, pero esta versión no pudo ser confirmada porque nadie más vio al escualo. Aun así, los socorristas le dieron crédito y dijeron que su herida parecía ser de esa especie.

De inmediato, los servicios de emergencia transportaron al sujeto a un hospital cercano para que recibiera atención médica urgente. Sin embargo, hasta este lunes todavía no dieron actualizaciones sobre su estado de salud. Tampoco se informó si al momento de la mordedura se encontraba en estado crítico o estable.

El hombre nadaba en Carolina del Sur cuando fue sorprendido por un tiburón | Foto ilustrativa, no pertenece a los hechos (Fuente: Captura de Video)

Por otra parte, se detalló que el incidente sucedió alrededor de las 15 hs, mientras el sujeto “estaba aproximadamente en aguas que le llegaban hasta la cintura”. En ese sentido, Mike DeMaria, el director de operaciones de playa de la metrópoli, dijo que recomendaba a los visitantes prestar más atención a lo que había en el mar, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante el anochecer, debido a que hay más actividad de estos tipos de animales en esas horas del día, explicó en declaraciones retomadas por The Sun.

El recuento de las mordeduras de tiburón no provocadas en EE.UU.

De acuerdo con los especialistas, casos como el anterior podrían ser mordeduras de tiburón no provocadas. Este tipo de ataques se producen sin ningún tipo de incitación humana, de acuerdo con el Florida Museum. Sin embargo, no por eso son menos peligrosas, dado que en algunos casos pueden llegar a derivar en la muerte de la víctima. En 2022 hubo 57 ataques no provocados de tiburón en todo el mundo y cinco de esas víctimas fallecieron.

El hombre estaba parado en el agua cuando el tiburón lo atacó (la imagen es ilustrativa) Unsplash

Estados Unidos fue el país con la mayor cantidad de incidentes relacionados con tiburones. De los 57 registrados, 41 ocurrieron allí. “Este es un aumento desde 2021, cuando el 64% de las mordeduras no provocadas en todo el mundo sucedieron en EE.UU.”, según la fuente citada.

Mordeduras de tiburón divididas en cada estado de EE.UU.

En cuanto al estado donde más se concentraron los ataques de escualos, el primer lugar fue para Florida con 16 mordeduras. Desde hace varios años, esta zona se posiciona en la parte más alta de las listas. La distribución que le siguió a ese puesto fue:

Nueva York - Ocho.

California - Cuatro.

Carolina del Sur - Cuatro.

Hawái - Cinco.

Carolina del Norte - Dos.

Texas - Uno.

Alabama - Uno.

