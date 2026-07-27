Un tiroteo dejó varios heridos en un complejo de eventos de Seattle

SEATTLE.- El Departamento de Policía de Seattle comunicó que varias personas resultaron heridas en un tiroteo este domingo en la noche en un complejo de eventos cerca de la Space Needle, pidió evitar la zona y dijo que irá actualizando la información. Asimismo, el centro médico Harborview Medical Center informó a CNN que recibirá a las personas heridas en el ataque.

Según su sitio web, el Seattle Center albergó este fin de semana el festival gastronómico Bite of Seattle este fin de semana, un evento anual que comenzó en 1982 y atrae a 350.000 asistentes durante “tres días de comida, bebida y celebración comunitaria”. En el evento suele haber música en directo, vendedores locales y otras actividades.

Dos testigos que asistieron al festival declararon que escucharon “entre siete y ocho disparos” dentro del recinto, y añadieron que la gente corría “por todas partes”. Además, las autoridades notificaron que, ante el ataque, el monorriel del Seattle Center fue cerrado y permanecerá sin funcionamiento hasta la mañana del lunes.

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

The Seattle Times, por su parte, reportó que Estan Wakonabo, de 25 años, estaba en el evento Bite of Seattle con su novia cuando escuchó disparos y que el lugar estaba tan lleno que apenas podían moverse entre las largas filas para comprar comida. Además dijo que la gente empezó a pisotearse mientras él y su novia permanecían inmóviles y relató: “Fue un caos total”.

También comentó que volvió al sitio más tarde para tomar fotos y vio a varias víctimas de disparos en el piso, incluyendo un cuerpo cubierto con una sábana amarilla.

En esta línea, Paul Skinner, de 47 años, sostuvo que volvía de comprar bebidas para su puesto de comida en el evento cuando escuchó una serie de disparos. “Al principio solo oí lo que parecían ser fuegos artificiales bastante fuertes. Luego, la situación cambió. Multitudes de personas comenzaron a bajar. Simplemente les dije a nuestros empleados que bajaran”, explicó.

Todd Behrends, de 59 años, también escuchó una ráfaga de estallidos y reveló que la gente comenzó a correr y saltar unos sobre otros para escapar. Según dijo, una mujer se cayó en la desesperación y alguien le piso la pierna, mientras que un hombre fue retirado en camilla.

A su vez, Abdul Mohammed relató que estaba viendo La Odisea en la sala IMAX del Pacific Science Center cuando la película se detuvo abruptamente y se les pidió a los espectadores que levantaran las manos y salieran lentamente de la sala. En ese momento, entre diez y quince policías entraron al cine con las armas desenfundadas.

Un hecho similar ocurrió días atrás en Houston, Texas, donde se produjo un tiroteo en un supermercado Kroger que dejó a dos hombres en estado crítico. El Harris County Precinct 4 detuvo a uno de los baleados, señalado como sospechoso, mientras inició una investigación por una posible disputa doméstica.

hecho ocurrió alrededor de las 2:50 p.m. en la tienda ubicada en el bloque 20300 de Cypresswood Drive, según confirmaron agentes del Harris County Precinct 4 tras responder a un reporte de tirador activo. Los agentes llegaron a la tienda en menos de dos minutos y detuvieron al sospechoso, quien había recibido un disparo en el cuello y también fue trasladado en helicóptero a un hospital. Dentro del local, localizaron a un segundo hombre con múltiples heridas de bala, evacuado de la misma forma.

Noticia en desarrollo.

Con información de AP.