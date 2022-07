Un video de TikTok generó un debate sobre si quien aparece en él es Luis Miguel o no

Cada vez que el cantante Luis Miguel aparece ante el público genera cierta polémica, ya sea porque aparece del brazo de alguna nueva mujer, por la controversial serie sobre su vida o por algún nuevo escándalo en el que El sol de México se puede ver implicado. Pero esta vez generó un debate entre los usuarios de TikTok después de que apareció un video en donde supuestamente el cantante disfruta de un paseo en yate mientras escucha una de sus más famosas canciones. Es justamente debido a su apodo que se volvió viral este video, ya que lo nombraron “El Sistema Solar de México”, por el gran cambio físico con el que se lo vio.

¿Es Luis Miguel? ¿Qué le pasó?

Fue en la cuenta de @borrachoconcausamx en donde se compartió un video en el que se observa a un hombre que pasea sobre un yate mientras escucha la canción “Cuando calienta el sol”. Sin embargo, lo que ha generado debate es el increíble parecido que tiene la persona del clip con el cantante Luis Miguel.

El supuesto Luis Miguel que se volvió viral en TikTok

Tanto sus rasgos como expresiones corporales son muy parecidas a las del artista, lo que causó dudas sobre la identidad de ese sujeto. Algunas personas consideraron que no se trataba de El Sol, dado que hace apenas unas semanas apareció en Miami con aspecto juvenil. Por lo mismo, gran parte de los usuarios de esta red social, donde se volvió viral el video, consideró que solo era un hombre con un parecido excepcional al cantante. No obstante, otros aseguraron que sí era Luis Miguel, solo que el clip había sido grabado hace tiempo, por ello se veía tan distinto a comparación de las fotos en semanas anteriores.

La descripción del video leída por la voz de TikTok dice: “El sistema solar de México”, mientras se ve al hombre hacer la típica pose del cantante cuando toca su cabello, en tanto se escuchan algunas risas de las personas que lo acompañan. El clip cuenta con más de cuatro millones de vistas, poco más de 250.000 Me Gusta, así como cientos de comentarios y veces compartidas.

Este es el supuesto nuevo Luis Miguel TikTok/@borrachoconcausamx

Hasta el momento, nadie ha podido asegurar si es el famoso o no. Lo que sí, es que los comentarios no se hicieron esperar, sobre todo por el aspecto físico del supuesto Luismi, como le dicen sus fanáticos. “Ya nos lo cambiaron otra vez”, fue una de las reacciones, acompañada con un emoji de tristeza.

El inesperado debate entre usuarios de TikTok

Como era de esperarse, el clip generó diferentes comentarios entre los usuarios, algunos burlándose de la apariencia de El sol de México, otros alabándolo, mientras que algunos más presentaron dudas sobre si era él o no. “Príncipe ¿pos qué te paso?”, “La supernova de México”, “Ya me lo cambiaron otra vez”, “No es Luis Miguel o sí?”, “Noooooo, mi solecito”, “Ese no es Luis Miguel, es Miguel Luis”, “Mi mamá entró en su etapa de negación, dice que no es”, “Se parece más a Daniel Bisogno que a Luismi”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en esta grabación viral que puso a toda la comunidad de TikTok a trabajar para verificar la información.