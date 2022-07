Ana de Armas reveló por qué para ella fue un calvario vivir en Los Ángeles cuando estaba con Ben Affleck

Ana de Armas y Ben Affleck estuvieron juntos por un año y siempre se dijo que el motivo de su separación había sido que ella quería mudarse de Los Ángeles, mientras que Ben deseaba quedarse para estar cerca de sus hijos. Es apenas ahora que la actriz reveló a viva voz los motivos por los que en realidad se marchó, una situación que incluso catalogó como “horrible”. Se pensaba que ambos habían finalizado su romance en buenos términos, hasta que ahora resurgieron las dudas y especulaciones.

La cubano-española dijo, en entrevista para la revista Elle, que se fue de Los Ángeles porque no le gustaba ser fotografiada todo el tiempo por los paparazzi. Explicó que atravesar esa situación no fue para nada cómodo y que tener que soportarlo por tanto tiempo la llevó al límite. “Pasar por eso confirmó mis pensamientos sobre ‘Este no es el lugar para mí’... se volvió demasiado. No había escape ni salida”, comentó.

A decir de la actriz de Blonde, vivir en Los Ángeles no es una experiencia para cualquiera, ya que es una ciudad “que te mantiene ansioso”, tanto por el estilo de vida como por las cámaras que los rodeaban a ella y a su expareja, quien ahora está comprometida con Jennifer Lopez. “Siempre es la sensación de algo que no tienes, algo que falta”, aseveró.

Ben Affleck y Ana de Armas cuando aún estaban juntos GROSBY GROUP

Luego de su tormentosa pesadilla en esta ciudad de California, ahora reside en Nueva York junto a su novio Paul Boukadakis, un ejecutivo de Tinder. Y es que Affleck, de 54 años, y ella, de 34, se habrían separado en buenos términos y de manera amistosa, según afirmaron varios medios en aquel entonces.

Al parecer a la celebridad no le gusta estar debajo de los reflectores y prefiere llevar una vida más tranquila, sin paparazzi. Incluso en la actualidad se mantiene un poco alejada de las redes sociales. “Eliminé Twitter hace años... Apenas he estado en Instagram durante casi un año”, mencionó.

Para ella, esa es su vida ideal. Estar en medio del ojo público no es de sus gustos y por supuesto tampoco algo que disfrute, así quedó demostrado en la celebración de su último cumpleaños, según reveló ella misma para la revista ya citada. Recientemente cumplió 34 años y decidió festejarlo junto a sus seres queridos en medio de una reunión fuera de lo común: una fogata en la playa.

“Estaba en la playa y había una fogata y estuvimos trabajando en el set de Ghosted hasta casi la 1 a.m. Al final, dije: ‘Está bien. Este es mi cumpleaños y necesito fuego’”, contó la intérprete acerca del festejo que catalogó como el más feliz de su vida.

Ben Affleck y Ana de Armas lucían muy enamorados GROSBY GROUP

Después, detalló que estuvo junto a todos sus seres queridos: “Tenía a todos conmigo: mi hombre, mis perros, Chris (Evans) y el equipo... No estaba en casa teniendo una cena romántica. Estaba en el set con mi gente haciendo lo que amo y en la playa tomando un trago. Así que ese fue mi cumpleaños número 34, el más feliz”, finalizó.

La historia de amor de Ana de Armas y Ben Affleck

Los dos artistas iniciaron su relación sentimental en 2020, luego de haberse conocido en el rodaje de la película Deep Water en 2019. En múltiples ocasiones, se les vio felices y enamorados. No obstante, tras la separación, cada uno pudo rehacer su vida de pareja y tener nuevos planes a nivel actoral.