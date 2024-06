Una barista le rompió el parabrisas a un cliente que se quejó por el precio del café: “Me sentí en peligro”

Escuchar

Una discusión rutinaria sobre el precio de un café en Seattle, Estados Unidos, se convirtió en un incidente dramático. Emma Lee, propietaria de la cafetería A Taste of Heaven Espresso, vende sus productos mientras luce un bikini y estuvo involucrada en un altercado violento. El incidente ocurrió cuando un cliente, cuya identidad permanece desconocida, se molestó y arrojó el pedido a través de la ventana después de objetar que le parecía muy costoso pagar 22 dólares por su bebida.

Ese fue el detonante del conflicto. En respuesta, la mujer agarró un martillo, sacó su cuerpo por el cubículo desde el cual atendía los pedidos y le rompió el parabrisas del auto al cliente. En declaraciones a Fox News, la propietaria del café describió la situación como amenazante. “Nadie te va a extrañar”, le habría dicho como amenaza el hombre antes de arrojar las bebidas. Esta respuesta llevó a Lee a tomar medidas drásticas en defensa propia. “Me sentí en peligro”, afirmó.

Tras llamar a la Policía, Lee presentó cargos por agresión menor contra el cliente, a quien le prohibieron regresar a la cafetería por las autoridades locales. Por su parte, el cliente también está considerando acciones legales contra la propietaria de la cafetería para cubrir los costos del daño al parabrisas.

El incidente fue capturado por las cámaras de seguridad de la cafetería y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Allí las opiniones sobre el hecho se polarizaron. Muchos elogiaron a la dueña por su valentía y determinación, al destacar la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo, especialmente para las mujeres. Sin embargo, otras voces criticaron la respuesta física de Lee, argumentando que podría haber buscado otras alternativas para manejar la situación.

En respuesta a las críticas, Lee fue entrevistada por el Daily Mail y ratificó su derecho a defender su propiedad e integridad física: “Actué en defensa propia. No debería ser penalizada por protegerme”. Además, explicó que ya conocía al cliente y que él había mostrado comportamientos agresivos en el pasado, lo que aumentó su sensación de peligro durante el altercado. “¿Está bien que él se enoje por el precio de sus bebidas, hasta el punto de agredirme, pero no es apropiado que yo responda?”, agregó.

La propuesta de A Taste of Heaven Espresso es muy particular. “Ven y prueba un poco de cielo”, invita Emma Lee desde la cuenta de Instagram del local gastronómico. Su café no tiene espacio para que las personas entren y se sienten. Solo pueden llevarse su bebida preferida por un pedido desde el auto. Allí, ella los atiende personalmente y prepara las órdenes mientras luce cada día diferentes bikinis.

La mujer busca combinar el erotismo con la comida. “Sirviendo tus antojos más dulces”, afirma en sus redes sociales. El lugar está ubicado en 6815 Rainier Ave. S. Seattle y en su página oficial tiene una comunidad de 11.300 seguidores.

