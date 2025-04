Por qué ICE traslada a los migrantes detenidos por distintos centros antes de la deportación

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encarga de localizar, arrestar y deportar a personas que viven ilegalmente en Estados Unidos o tienen antecedentes y vínculos llamativos para la agencia. Sin embargo, antes de que se concrete o no la expulsión, algunos migrantes pasan por diferentes centros de detención.

La razón por la que ICE traslada a los detenidos de donde fueron arrestados

Una investigación de CNN publicada el 10 de abril indica que esta acción se debe, principalmente, a que la gran mayoría de los centros de detención están ubicados en el sur de Estados Unidos.

Según el Centro de acceso a registros transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), la mayoría de estas prisiones están cerca de las fronteras con México.

ICE suele cambiar de lugar a los detenidos previamente por sus agentes Freepik

En marzo, Texas concentraba más de 12.000 detenidos, según TRAC. Estados como Massachusetts, Nueva York y Virginia mantenían cifras significativamente menores, cerca de los 750 detenidos cada uno.

Cómo afecta esta situación a los detenidos por ICE

Adriel Orozco, asesor principal de políticas del Consejo Americano de Inmigración, reveló para CNN que esto dificulta el contacto de los aprehendidos con sus familiares. “Nunca había visto un sistema de traslados tan drástico, en el sentido de enviar gente del noreste al sur”, expresó para la misma fuente citada.

“Cuando he tenido clientes, la dificultad radica en no contar con un sistema de apoyo, en no saber qué les va a pasar dentro de esas instalaciones. Eso puede llevar a que la persona decida simplemente irse”, dijo también Orozco. Por lo tanto, la información resulta crucial.

Los allegados de los detenidos se pueden comunicar a los centros de detención Pexels

Cómo encontrar a una persona detenida por ICE

Por número A : identificador único de nueve dígitos asignado a personas en procesos migratorios.

: identificador único de nueve dígitos asignado a personas en procesos migratorios. Por información biográfica: requiere nombre completo, fecha de nacimiento y país de origen, en donde los datos deben coincidir con los registros del sistema.

Verificación del sistema

Solo incluye personas bajo custodia de ICE por más de 48 horas.

No muestra información sobre menores de 18 años.

Contacto con centros de detención

Si se conoce la ubicación, se puede contactar directamente al centro de detención.

ICE mantiene un directorio en línea con información por estado y nombre de la instalación.

Se recomienda confirmar horarios y normas antes de cualquier visita.

La Administración Trump continúa con su plan de expulsar de EE.UU. a los inmigrantes que consideren ser una amenaza o bien; no tengan la documentación pertinente ICE.gov

Por su parte, ICE reveló que sus decisiones de traslado se basan en cuestiones prácticas y logísticas. Asimismo, indica en su sitio web que la detención es “no punitiva” y que utiliza “recursos de detención limitados para detener a los extranjeros y asegurar su presencia para los procedimientos de inmigración o su expulsión de Estados Unidos”.

El ICE puede detener a personas por varias razones relacionadas con la seguridad, el cumplimiento de la ley migratoria estadounidense o diversos procedimientos en curso, que en caso de no ser cumplidos pueden terminar de la peor manera para el inmigrante.

Razones por las que ICE envía a un migrante a un centro de detención

Estados Unidos tiene a la gran mayoría de los centros de detención en el sur ice.gov

Procesos de deportación : personas con órdenes de expulsión activas o con audiencias migratorias pendientes.

: personas con órdenes de expulsión activas o con audiencias migratorias pendientes. Riesgo de fuga : individuos cuya permanencia podría dificultar su comparecencia ante tribunales migratorios.

: individuos cuya permanencia podría dificultar su comparecencia ante tribunales migratorios. Violaciones de visa : casos en los que se haya excedido el tiempo de estadía o se hayan incumplido las condiciones establecidas en la visa.

: casos en los que se haya excedido el tiempo de estadía o se hayan incumplido las condiciones establecidas en la visa. Ingreso no autorizado : entrada sin haber pasado por un punto de control oficial en la frontera.

: entrada sin haber pasado por un punto de control oficial en la frontera. Consideraciones de seguridad: personas identificadas como riesgo para la seguridad pública o nacional.