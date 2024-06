Una joven de 16 años cumplió el sueño de conocer a su ídolo, Carlos Acevedo, el arquero de la selección mexicana

Escuchar

Alejandra tiene 16 años, juega al fútbol y es fanática de Carlos Acevedo, el arquero de la selección de México. Como para tantos otros jóvenes, la pasión y también el sueño de conocer a su ídolo futbolístico se intensificó con la llegada de la Copa América a Estados Unidos, aunque para esta joven hija de migrantes el sueño se volvió realidad.

Orgullosa defensora de sus raíces y una apasionada seguidora de la selección azteca, la joven es hija de dos migrantes mexicanos que se radicaron en Estados Unidos en busca de una vida mejor. Como muchos jóvenes de su edad con naturalidad no duda en expresar su fanatismo en las redes.

Esa soltura fue justamente la que le permitió cumplir el sueño de conocer al portero del Tri, después de que personal del seleccionado quedara conmovido ante un video que la joven subió a sus redes desde la puerta del hotel donde concentra el seleccionado contando parte de su historia.

“Empecé a jugar futbol y Santos Laguna fue uno de los primeros equipos que apoyé, el equipo de Carlos (Acevedo). Se me hizo un portero excelente y por eso vine a conocerlo porque lo admiro mucho. Me gustaría ir a un partido, ahorita no, pero en mis sueños está ir a un partido de la Selección Mexicana”, decía la joven sin imaginar que allí estaba la llave para concretar su deseo.

Si bien no se conocen los detalles de cómo la contactaron lo cierto es que Alejandra pudo concretar todo lo que pidió: conoció al arquero y recibió tickets para asistir al partido de México ante Venezuela en el SoFi Stadium de California.

Su sorpresa fue tal que lejos de la soltura que suele mostrar en las redes al tener frente a ella a Acevedo solo atinó a regalarle un hermoso ramo de flores, regalo que el arquero correspondió obsequiando los tickets para ver a la selección.

Además, con total naturalidad y visiblemente feliz por el encuentro Acevedo posó junto a la joven, le firmó la playera que tenía y posó para las fotografías.

“Mi mamá es de Morelia, Michoacán, mi papá es de Charapan, Michoacán y ellos vinieron aquí para darme una mejor vida y aquí estoy hoy. Yo apoyo a la Selección Mexicana porque es algo que está dentro de mí, no sé cómo explicarlo”, contó después del encuentro la joven visiblemente emocionada.

Luego, durante una charla con los medios presentes frente al hotel del Tri, la joven confesó: “Venía precisamente a verlo a él. Por dos años he querido conocerlo, poderlo conocer fue un sueño hecho realidad, en el cuarto practicaba todo lo que iba a decir y lo que iba a hacer y ahora que estuvo enfrente de mí no hice nada de lo que practiqué; no le dije nada, pero se me hizo realidad darle las flores”.

“Nunca esperé que me diera los boletos, pero se hizo realidad lo que llevaba pidiendo durante dos años. No sé qué pensar aún estoy como en shock. Empecé a jugar futbol por él. Es mi regalo de 16 años”, concluyó.

Lamentablemente para la joven el resultado del partido no fue el esperado y Venezuela derrotó por 1-0 a México, pese a que en los minutos finales México insistió, sin puntería ni suerte estaban los mexicanos, que cuando el tiro final le quedaba lejos del radar al arquero, le acertaban al cuerpo de un rival. Y el partido se esfumó entre más centros, más salvadas increíbles, discusiones, empujones y cargadas, que se extendieron tras el pitazo final.

El triunfo implicó la clasificación para los venezolanos, dirigidos por el argentino Fernando Batista, gracias al penal convertido por Salomón Rondón y a que en el final atajó otro su arquero, Rafael Romo.

