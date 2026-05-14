Una mujer al frente de la ONU sería "justicia histórica", dice candidata ecuatoriana a secretaria general

La eventual elección de una mujer para el cargo más alto de Naciones Unidas sería una cuestión de "justicia histórica", según la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, una de las candidatas a dirigir esa organización

La también exministra de Defensa profesó su "profundo amor" por la ONU al anunciar su postulación como secretaria general del organismo. Espinosa compite con otros cuatro contendores, tres de ellas mujeres, para ejercer el cargo a partir de 2027

"Hay quienes dicen que ya es hora" de que una mujer lidere la ONU, "y yo creo que es una cuestión de justicia histórica", dijo Espinosa a la AFP

"Pero también creo que es un tema de mérito, de poner todo el conjunto de méritos, experiencia y conocimientos al servicio de las Naciones Unidas"

"No podemos dejar a la mitad de la población mundial fuera de esa posibilidad. Y creo que si realmente queremos cambio y transformación, ¿por qué no tener, luego de 80 años, a una mujer, y a la mujer adecuada, liderando la organización?", agregó

También señaló la necesidad de tener "diferentes perspectivas" en tiempos peligrosos

Mientras el mundo experimenta el recrudecimiento de guerras en la era posterior a la II Guerra Mundial, el actual proceso de selección se desarrolla en un contexto de crisis política y financiera, y acusaciones de inacción de la ONU

En ese contexto, Espinosa, de 61 años, señala: "La ONU tiene que adaptarse a los tiempos que vivimos ahora. No al contrario"

Al mismo tiempo pidió reformas más ambiciosas que las anunciadas por el actual jefe de la organización, Antonio Guterres

- "Un trabajo difícil" -

La candidata propone la creación de un sistema de "alerta temprana" para detectar las señales de conflictos inminentes e intervenir antes de que estallen, tal y como expuso en su documento de "visión", presentado con el respaldo de Antigua y Barbuda

"Lo que necesitamos es una líder que se implique de lleno, que tenga mucha energía, que conozca el sistema y que sea capaz de actuar con rapidez para prevenir un conflicto", afirmó

"Es un trabajo difícil, pero cuando sabes cómo hacerlo, si tienes confianza en tu estilo de liderazgo, creo que la ONU puede... mirar al siglo XXI con más esperanza y con esta sensación de posibilidad"

Insiste en que la transformación no debe ser tarea de una sola persona, sino el resultado de un "impulso político" bajo un "liderazgo firme"

A pesar de los crecientes ataques al multilateralismo, Espinosa afirma que "la ONU es la única plataforma universal para abordar los desafíos comunes de la humanidad"

Si bien tiene vasta experiencia en la ONU, se esfuerza por no compararse con sus rivales en esta contienda: la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall