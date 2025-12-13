Uno de los presos liberados por Bielorrusia es estadounidense

Uno de los más de cien presos liberados este sábado por Bielorrusia es estadounidense, informó un funcionario a la AFP.

Las autoridades de Minsk excarcelaron el sábado a 123 poco después de que un emisario estadounidense de visita afirmara que Washington había levantado las sanciones contra la potasa bielorrusa.

Esta fuente estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, calificó la liberación de los presos como "una prueba más del liderazgo del presidente Trump" y un "hito significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Bielorrusia".

El funcionario agradeció a Lituania, aliada de Estados Unidos, su ayuda para conseguir la liberación de este grupo de presos, entre los que se encontraban la líder opositora Maria Kolesnikova y el coganador del Nobel de la Paz en 2022 Ales Bialiatski.