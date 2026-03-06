Milán-Cortina inaugura los Juegos Paralímpicos de Invierno con Rusia, boicots diplomáticos y la ausencia de Irán

Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina se inauguran este viernes en la Arena de Verona en un clima atravesado por tensiones políticas internacionales. La presencia de Rusia y Bielorrusia con sus símbolos nacionales, el boicot diplomático de varios países europeos y la renuncia del único atleta de Irán por la guerra en Medio Oriente marcan el inicio de una edición que, en lo deportivo, también registra cifras récord de participación.

La ceremonia de apertura se realizará en el anfiteatro romano de Verona y dará inicio a diez días de competencia en seis disciplinas. Sin embargo, el contexto internacional dominó la previa. Ucrania decidió no participar en el acto inaugural y su postura fue acompañada por otros seis comités paralímpicos europeos: República Checa, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia.

El rechazo responde a la reintegración de Rusia y Bielorrusia al movimiento paralímpico con sus banderas y símbolos nacionales. Desde 2014, el himno ruso no se escucha en un evento olímpico o paralímpico, primero por los escándalos de dopaje y luego por la invasión a Ucrania iniciada en 2022. La decisión de permitir su regreso fue aprobada en la asamblea general del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de septiembre pasado y generó fuertes críticas.

El boicot también tendrá repercusiones en el plano político. Diversos gobiernos europeos resolvieron no enviar representantes a la ceremonia de Verona como gesto de protesta, entre ellos Francia y Reino Unido. Tampoco estará presente el comisario europeo de Juventud y Deportes de la Unión Europea.

Los portadores de la antorcha unificando la llama durante la Ceremonia de Unificación de la Llama y Relevo de la Antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 Wang Kaiyan� - XinHua�

“El CPI (Comité Paralímpico Internacional) respeta la decisión”, señaló el organismo paralímpico ante la agencia de noticias AFP respecto de estas ausencias.

En paralelo a la polémica por Rusia, la guerra en Oriente Medio provocó otra baja significativa. El único atleta que iba a representar a Irán en estos Juegos, Aboulfazl Khatibi Mianaei, debió renunciar porque el conflicto bélico impide garantizar su traslado seguro hacia Italia. “Es realmente decepcionante para el deporte mundial, y sobre todo para Aboulfazl Khatibi, que no pueda acudir en condiciones de seguridad a sus terceros Juegos Paralímpicos de invierno en Milán-Cortina 2026”, lamentó Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

Khatibi Mianaei, de 23 años, ya había participado en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022 y tenía previsto competir en dos pruebas de esquí de fondo. Desde el inicio de los bombardeos sobre Teherán y otras ciudades iraníes, el CPI y el comité organizador intentaron encontrar rutas alternativas de viaje, pero el riesgo fue considerado demasiado alto.

La ausencia del atleta implica que la bandera iraní no estará presente en la ceremonia de apertura. De este modo, el número de países participantes se reduce de 56 a 55.

Enrique Plantey fue designado como abanderado de la delegación de la Argentina en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

A pesar de las tensiones, la edición de Milán-Cortina marca un hito en términos de participación. Según los datos del comité organizador, 612 deportistas estaban inscriptos originalmente, una cifra récord en la historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

El crecimiento refleja la expansión del movimiento paralímpico desde la primera edición invernal, realizada en 1976 en Örnsköldsvik, Suecia, con apenas 198 competidores de 16 delegaciones. En esta ocasión, cinco países debutarán en el certamen: El Salvador, Portugal, Haití, Montenegro y Macedonia del Norte. También habrá un nuevo récord de presencia femenina. Un total de 160 mujeres competirán en las distintas disciplinas, un aumento del 18% respecto de la marca anterior registrada en Pekín 2022.

Las competencias se desarrollarán en tres sedes principales. Milán albergará el parahockey sobre hielo, mientras que Cortina d’Ampezzo recibirá las pruebas de paraesquí alpino, parasnowboard y paracurling en silla de ruedas. En Val di Fiemme se disputarán las pruebas de paraesquí de fondo y parabiatlón.

Chen Jianxin (d), y Wang Haitao, de China, son vistos en la Aldea Paralímpica de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026 Lian Zhen� - XinHua�

En la previa de la inauguración, Parsons insistió en la necesidad de que el deporte actúe como espacio de encuentro en medio de conflictos internacionales. El dirigente recordó el discurso que pronunció cuatro años atrás, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania. “En medio de conflictos y las cosas negativas del mundo, seguimos necesitando inclusión. Y que el deporte sirva para esa inclusión. El deporte es lo que tenemos tratar de defender durante estos Juegos”, afirmó el dirigente brasileño.

La ceremonia de apertura contará con la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella, y de la primera ministra Giorgia Meloni. El espectáculo incluirá presentaciones musicales del baterista Stewart Copeland, integrante de The Police, junto con artistas italianos como Meduza y el compositor Dardust.

Mientras la política domina el arranque, la organización busca que el foco regrese al deporte. Desde este sábado, más de seiscientos atletas competirán durante diez días en una edición que quedará atravesada por un escenario internacional tan complejo como inevitable.