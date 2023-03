Uno de los rascacielos más imponentes de Nueva York tembló y aterró a quienes estaban en la torre

escuchar

Las personas que estaban en el icónico rascacielos de Nueva York One Vanderbilt sufrieron momentos de tensión al sentir un gran temblor en varios de los pisos. La sacudida se debió a la falla de uno de los ascensores, que ocurrió mientras el personal de mantenimiento trabajaba en el área. Los trabajadores fueron evacuados y el percance no puso en peligro a nadie.

El martes por la tarde los empleados del edificio, ubicado en Manhattan, a pocos metros del Chrysler Building, sintieron un movimiento extraño y, de inmediato, descendieron y se agolparon sobre Madison Avenue. En un primer momento, creyeron que se trataba de algo grave, pero la situación fue controlada ya que, afortunadamente, el inusual temblor había ocurrido en Summit, el mirador público que ya es famoso entre los turistas y que está cerrado todos los martes.

Según comunicó Jeremy Soffin, portavoz del edificio, a The New York Post, esto ayudó a que no hubiera heridos. Asimismo, el elevador se mantuvo cerrado al público mientras se investigaban las fallas. “Hoy temprano, un ascensor exterior en Summit One Vanderbilt funcionó mal mientras los mecánicos realizaban el mantenimiento, lo que provocó que se sintiera una vibración en todo el rascacielos. Summit estaba cerrado en ese momento, nadie resultó herido y no hay peligro para el edificio o sus ocupantes”, afirmó el vocero.

La vista desde Summit, el mirador en el rascacielos One Vanderbilt, de Nueva York @one_vanderbilt

Además de resguardarse, los empleados compartieron sus experiencias en redes sociales. Uno de ellos relató que el edificio se sacudió de un lado a otro. “Sentí como si el piso cayera de una altura de casi dos metros y continuara rebotando. Varios informaron que sintieron lo mismo (...). Nos dio mucho miedo”, detalló en un posteo de Twitter.

Otros aseguraron que la sensación fue aterradora en los pisos 14 y 51: “Una enorme sacudida acaba de atravesar el edificio. ¿Qué era? Se sentía como una enorme onda. ¿Alguien más lo sintió?”.

One Vanderbilt, ya un clásico de Nueva York

El mirador Summit se encuentra en la parte superior de la torre e incluye una terraza al aire libre, desde la cual se puede disfrutar de vistas panorámicas. Para acceder a ella hay que pasar los ascensores de vidrio, que suben por el costado del edificio para una mejor experiencia. Debido a su tamaño, estos lograron el título de los más grandes del mundo, ya que miden ocho metros cuadrados y suben hasta 12 pisos.

El One Vanderbilt es de los edificios más nuevos de Nueva York

Pese a su corta vida, el One Vanderbilt es hoy uno de los edificios más emblemáticos de la Gran Manzana. Se ubica al norte de la terminal de trenes Grand Central, en Midtown Manhattan, y es muy concurrido tanto por locales como visitantes. El ingreso cuesta 39 dólares, mientras que los tickets para el ascensor de cristal cuestan US$59.

La inauguración de este rascacielos fue en septiembre de 2020 y, desde entonces, recibe a millones de visitantes cada año. Si bien no es el más alto de la ciudad, lo es en la zona del Midtown Manhattan, gracias a sus 93 pisos y 427 metros de altura.

LA NACION