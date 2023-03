Tiene dos pasaportes con nombres distintos y vive un calvario cada vez que viaja de EE.UU. a Colombia: “Mi corazón se acelera”

escuchar

Luego de trabajar durante varios años como contador en Los Ángeles, Brian York conoció las oportunidades de la industria tecnológica en San Francisco y quiso darle un giro a su carrera. El éxito en Estados Unidos despertó en él un sentimiento de añoranza y decidió ir en busca de su familia biológica, que lo había dado en adopción cuando era muy pequeño. El viaje lo llevó a Colombia, donde problemas burocráticos hacen que tenga que padecer una odisea cada vez que quiere salir del país.

“Tengo dos pasaportes con dos nombres diferentes. El estadounidense tiene el nombre de Brian York. Mi pasaporte colombiano tiene el nombre Jorge Cruz”, compartió él mismo en su testimonio a través de su perfil de TikTok @yupyork. “Fui adoptado de bebé y perdí los papeles del cambio de nombre”, detalló.

Un emprendedor cuenta el calvario que vive por tener dos pasaportes

Como esta situación hacía que fuese imposible verificar la nueva personalidad que había adquirido en Estados Unidos, las autoridades determinaron que la única opción era hacer un documento con su nombre original. “Me cambiaron el nombre”, añadió en el clip que suma 150 mil reproducciones.

No obstante, el hombre vive una odisea cuando debe pasar por el módulo de inmigración en Colombia: “Mi corazón comienza a acelerarse porque tengo que mostrar los dos pasaportes y tengo que explicar en mi mal español la razón por la que tengo dos nombres y debo entrar en el país como Jorge y salir como Brian”.

Prefiere Colombia sobre Estados Unidos

“Una vez me tiraron en la cárcel del aeropuerto y fui deportado. Por esta situación siempre llego horas antes de mi vuelo”, narró el también emprendedor, al tiempo que contó que la mayoría de las veces que viaja fuera de Colombia debe soportar “la terrible experiencia” de ir al cuarto trasero y esperar a que la policía realice las indagatorias.

Aunque a ojos de muchas personas la opción más sencilla para Brian York sería continuar con su vida en Estados Unidos, él está decidido a quedarse en Colombia. “Es un pequeño precio a pagar y vale totalmente la pena por la experiencia de vida y la oportunidad de carrera”, dijo el empresario y complementó: “Estoy aquí para quedarme en América Latina. No hay ninguna posibilidad de que me mude de vuelta a los Estados Unidos, ahora es el momento para construir startups en la región y una deportación ocasional no me va a frenar”.

Brian York comenzó a crear empresas en Colombia en 2006 yupyork / Instagram

Un emprendedor reconocido por sus negocios

En su perfil de LinkedIn, York retoma parte de su historia personal al exponer su visión de negocios: “Me impulsa el hecho de que mi madre no tenía hogar cuando me dio a luz y tuve la suerte de ser adoptado y tener una vida mejor”. Su misión es aportar valor al ecosistema de startups colombiano y empoderar a las familias de bajos ingresos para que tengan una vida mejor.

Brian York es una personalidad reconocida en los negocios tanto en Colombia como en Estados Unidos. En 2021, la revista Forbes lo nombró como una de las 30 promesas de los negocios por el lanzamiento de su empresa. “Cubbo aparece en un momento espectacular para explotar el exceso de capacidad en lugares como tiendas físicas sin usar, oficinas abandonadas o centros comerciales en decadencia, habilitándolos como centros logísticos”, explica la destacada publicación.

LA NACION