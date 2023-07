Vanesa Villagrán, hija de ‘Kiko’ de El Chavo del 8, contó que tiene cáncer

escuchar

La hija menor de Carlos Villagrán, Vanesa, anunció que hace pocos meses le diagnosticaron cáncer y que desde entonces su vida dio un giro de 180 grados. La mujer de 40 años comentó que su familia, incluido el intérprete de Kiko en la serie mexicana El Chavo del 8, estuvo pendiente de ella y de su estado de salud. En el mismo comunicado, envió un mensaje a todas las personas que pasan por algo similar.

A través de su cuenta de Instagram, Villagrán publicó una foto en la que se la ve tomarse la presión y la acompañó de una larga descripción. Allí dio todos los detalles de cómo es el proceso que transita desde junio, mes en el que le detectaron la enfermedad. “No lo podía creer. Pasé dos cirugías y aún no lo creía. Para mí y mi familia fue muy sorpresivo... vi como a seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme. Me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, destacó.

El posteo de Vanesa Villagrán sobre su enfermedad @vaviriva/Instagram

A pesar de que fue una noticia difícil de entender, admitió que desde entonces trata de sobrellevarla de la mejor manera: “Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”. Además, en el camino ha tenido mucho apoyo, según contó: “Mi familia completa está al pendiente de mí”.

Tantos sus padres como su hermano y su hija se adaptaron a su nuevo estilo de vida con la finalidad de ayudarla a superar el cáncer: “Mi papá está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden... Mi mamá a diario me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital... Mi hermano a diario me llama o escribe, se quedó conmigo en el hospital y me habla para ver qué se me antoja de comer y preparármelo”.

Si bien no informó cuál es el tipo de cáncer que tiene ni en qué etapa está, aclaró que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para luchar contra él, incluso si eso implica alejarse de algunas personas. Vanesa aseguró que, en este proceso, también se dio cuenta de quiénes realmente están con ella en los momentos difíciles. “De ‘amigos’ ni hablemos. Hay gente que solo por morbo quiere saber… La gente real jamás se va. La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo”, dijo en su posteo.

Finalmente, la modelo de OnlyFans compartió con sus seguidores que está dispuesta a ayudar a quienes estén en la misma situación. Les extendió la mano para cualquier tipo de interacción virtual que necesiten. “Si alguien pasa por esto, igual puedo aconsejarlos, escucharlos y darles mucho ánimo”, concluyó.

Carlos Villagrán y su hija Vanesa mantienen una buena relación y siempre están juntos @vaviriva/Instagram

¿Quién es Vanesa Villagrán, la hija de Kiko del Chavo del 8?

Vanesa es la menor de los hijos de Villagrán. Por ahora se dedica a gestionar las redes sociales de su padre, además de ser su representante. Hace poco también incursionó en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, donde cobra una tarifa mensual de 11 dólares para todos sus suscriptores.

Vanesa Villagrán tiene una hija, pero no la muestra mucho en redes sociales @vaviriva/Instagram

