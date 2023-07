El dolor de Andrea Legarreta por la muerte de su mamá: “No esperaba despedirte tan pronto”

escuchar

La conductora y actriz mexicana Andrea Legarreta comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre, Isabel Martínez, con una imagen de varias manos sosteniéndose y otras fotografías. En la noche del domingo, le dedicó un conmovedor mensaje con el que dio a conocer su partida. “Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo”, comenzó.

La también actriz de 52 años usó su cuenta de Instagram para anunciar la muerte: “Mami, no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros. En nuestro corazón, en nuestra alma, en el brillo de nuestros ojos. No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito”, sigue la dedicatoria.

Andrea Legarreta se despidió de su mamá con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la madre de Andrea Legarreta, quien además publicó una serie de fotos con las que acompañó su mensaje. “Ay, mamita. Me duele el corazón. ¿Cómo juntar esos pedazos?”, escribió. Asimismo, lamentó no poder generar más recuerdos juntas: “Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia (...) Nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo. Siempre nos faltará tiempo contigo amorcito lindo”.

No obstante, Legarreta le prometió a su madre que será feliz: “Sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños. ¡Eso haré mi amorcito, seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado! Todos lo haremos por ti, amor, como quieres vernos. Como me decías siempre, ‘tú siempre puedes’. Eso haremos por ti, mi reina”.

La conductora del programa Hoy México hizo un último agradecimiento: ”Por la fuerza que nos dabas, porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos, por ser nuestra porrista oficial, por regalarnos paz con tu dulce mirada que te voy a extrañar tanto”. El mensaje lo cerró con la promesa de que cuidarán a su padre, Juan Legarreta.

Erik Rubín reacciona al fallecimiento de su exsuegra

Después de que la conductora de Hoy confirmó la pérdida, Erik Rubín, su exesposo y exintegrante de la banda Timbiriche fue abordado por periodistas tras la obra de teatro Vaselina este domingo y compartió. “¿Qué les puedo decir? Veré cómo está la situación”, declaró para Eden Dorantes. “Es algo difícil para todos”, señaló. A pesar de que ambos anunciaron su separación en febrero pasado, se han mostrado juntos en diferentes momentos, incluso de vacaciones. Rubín describió a su exsuegra de una manera única: “Era una persona muy entregada, una persona muy especial para todos”.

Andrea Legarreta se despidió de su mamá con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram @andrealegarreta/Instagram

Asimismo, el cantante se mostró apresurado para poder estar con su familia, con las dos hijas que tuvo con Legarreta, Mia y Nina, de 18 y 16 años respectivamente. Por su parte, seguidores y compañeros de la presentadora expresaron sus condolencias en redes sociales. A ellos se unió el cantante Carlos Rivera, quien escribió en la publicación de Instagram: “Te abrazo con todo mi corazón. Mis oraciones al cielo”. La conductora Galilea Montijo dedicó: “Te quiero mucho”. Así, la comunidad artística se unió en este momento de duelo.

