Es de Florida y estafó a un sobreviviente del Holocausto de 87 años en una aplicación de citas

Una mujer de Florida fue condenada a cuatro años de prisión el pasado jueves ante las autoridades de Nueva York, después de que se le encontrara culpable de estafar a un hombre de 87 años, sobreviviente del Holocausto. Peaches Stergo, de 36 años, había conocido a la víctima en una aplicación de citas y, desde el primer momento, le mintió para hacerse de su dinero. El afectado le dio todos los ahorros de su vida, que ascendían a varios millones de dólares, con la creencia de que algún día se los devolvería, lo cual jamás sucedió.

La mujer conoció a al afectado, cuya identidad no fue revelada, a través de una plataforma digital en 2017. Comenzó la relación pidiéndole dinero prestado para, supuestamente, invertirlo en un acuerdo legal, que más tarde se descubrió que no existía, según información de BBC. Stergo comentó que necesitaba pagarle a un abogado que retenía dinero de un acuerdo que había ganado como garantía, y sostuvo la mentira por los siguientes cuatro años y medio.

La víctima y Stergo se comunicaban por celular, en una app de citas

Ella le exigía que le depositara porque, de lo contrario, su cuenta se congelaría y no podría devolverle un solo centavo. El hombre mayor le dio en total 62 cheques, por un total de 2,8 millones de dólares. Para hacer más creíble su mentira, Stergo creó una dirección de correo electrónico falsa para hacerse pasar por el empleado de un banco. Así, le enviaba a la víctima facturas y cartas falsas.

Todo el dinero lo utilizó para comprar una casa y llevar una “vida de lujos” al hospedarse en hoteles caros, comprar ropa de diseñadores, relojes costosos, bolsos, vehículos lujosos, lingotes de oro y hasta una embarcación, de acuerdo con los fiscales que llevan el caso. Luego, cuando el hombre le dijo que ya no podía enviarle dinero porque sus ahorros se habían terminado, se ofuscó. “No quiero trabajar, es demasiado difícil”, le dijo en un mensaje de texto.

La sentencia

En algún momento la víctima le contó todo a su hijo y este le advirtió que podría tratarse de una estafa. De esa forma se inició un proceso legal y se descubrió la jugada de la mujer. “Estafó cruelmente a un sobreviviente del Holocausto que solo buscaba compañía, pero no se salió con la suya”, aseveró Damian Williams, fiscal federal de Manhattan, en declaraciones citadas por The New York Post.

Como parte de los lujos, la mujer se compró un Corvette

No solo le robó el dinero, sino que también se burló de él en repetidas ocasiones, algo que el fiscal consideró como deplorable. En los mensajes de texto obtenidos por las autoridades, se constató que Stergo le dijo entre risas a su verdadero novio que el anciano le había dicho que “la amaba”. También bromeó sobre que ya estaba “quebrado” porque “no tenía nada más que empeñar”.

Luego del juicio, este jueves 27 de julio, el juez federal de distrito Edgardo Ramos le dictó 51 meses de prisión, así como una restitución del daño por US$2,83 millones. Su abogada trató de defenderla bajo el argumento de que tenía un trauma infantil que la hacía actuar impulsivamente, pero no funcionó. También tendrá que entregar la casa y los más de 100 artículos de lujo que compró con el dinero de la víctima.

