"Vengo de mi mejor temporada", advierte Kane antes del debut de Inglaterra ante Croacia

El goleador Harry Kane advirtió este martes que llega en "gran forma" al Mundial 2026 tras vivir con el Bayern Munich su "mejor temporada" y consideró que Inglaterra cuenta con una de sus "mejores oportunidades" de volver a ser campeona

Los Tres Leones, que ganaron su único Mundial en casa en 1966, debutarán el miércoles ante Croacia en el Grupo L, en Arlington, Texas

"Vengo de la mejor temporada que he tenido", comentó Kane en conferencia de prensa junto al seleccionador inglés, el alemán Thomas Tuchel

"Física y mentalmente (...), me siento en gran forma", agregó el capitán del equipo

Kane tuvo una descomunal campaña, en la que anotó 36 goles en 31 partidos en la Bundesliga y 14 en 13 presentaciones en la Liga de Campeones de Europa

"Es una de las mejores oportunidades que tenemos para ganar. El equipo tiene un gran balance: una mezcla de experiencia, finales internacionales, finales de clubes, y grandes jugadores jóvenes", expresó sobre las posibilidades de la selección inglesa

El Grupo L es completado por Ghana y Panamá

- Tuchel: "Tenemos derecho a soñar" -

Tuchel mostró confianza en las opciones de Inglaterra, si bien pidió calma

"Tenemos derecho a soñar, pero no podemos delirar", dijo el técnico, que consideró "un muy difícil comienzo" el partido contra Croacia

Resaltó el "núcleo" del mediocampo de los balcánicos con Luka Modric y Mateo Kovacic: "Cuentan con experiencia en grandes torneos y un entrenador muy experimentado (Zlatko Dalic)"

Tuchel lamentó la lesión que este martes sacó del Mundial al defensor Timo Livramento, sustituido por Trevoh Chalobah

"Tino está, obviamente, muy decepcionado y muy triste", dijo el técnico, quien considera que el jugador deberá cumplir de cuatro a cinco semanas de rehabilitación, un plazo "demasiado largo" para que pudiese mantenerse en el equipo

"Llamamos" a Chalobah como alternativa para jugar en la posición de central y "liberar a Jarrell Quansah como lateral en los dos costados", explicó